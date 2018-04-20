Logo farmacieFarmacie di turno


Paolucci Dott.ssa Francesca
“Inizio legislatura deludente”

"Senza Pnrr Marche in recessione"

Politica
“Ho aspettato tre mesi prima di dare dei giudizi per verificare la partenza di questa nuova legislatura che è stata deludente, purtroppo continuiamo a galleggiare nella mediocrità, senza nessuno slancio e con una sottovalutazione grave della situazione economica”, così Matteo Ricci, in conferenza stampa, assieme ai consiglieri della Regione Marche.
 

“Senza PNRR l’Italia e le Marche (a maggior ragione) sarebbe in recessione e non c’è nessuna spinta per l’economia marchigiana, così come non c’è sugli investimenti o sull’innovazione dove noi avevamo proposto un polo per l’applicazione dell’IA alla manifattura, non c’è un progetto per aiutare le imprese ad esportare visti i dazi. – dichiara Ricci – C’è solo la risposta della Zes, che quindi dimostra che siamo in crisi economica, ma è parziale perché mancano metà dei comuni marchigiani. – continua – Viene sottovalutata anche la situazione sanitaria, non c’è stata alcuna battaglia per ottenere più risorse (anzi ne abbiamo di meno) e una risposta per la sanità pubblica. Continuano i problemi sulle liste d’attesa e sulla mobilità passiva. – conclude – Un primo bilancio deludente di questa nuova legislatura. La squadra che abbiamo costruito non è finita il giorno delle elezioni anzi il contrario, faremo un’opposizione costruttiva con delle controproposte e al tempo stesso vogliamo dare una mano al nostro Paese per realizzare un’alternativa di Governo, perché la prossima scadenza elettorale sono le elezioni politiche. Intanto il prossimo appuntamento è il 10 gennaio alle ore 17.00, a Pesaro, alla Velostazione, per parlare dell’Europa, dell’Italia e delle sfide del nuovo anno”.
 
Matteo Ricci
 
 
Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Giovedì 8 gennaio, 2026 
alle ore 10:25
