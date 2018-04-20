“Inizio legislatura deludente” "Senza Pnrr Marche in recessione"

“Ho aspettato tre mesi prima di dare dei giudizi per verificare la partenza di questa nuova legislatura che è stata deludente, purtroppo continuiamo a galleggiare nella mediocrità, senza nessuno slancio e con una sottovalutazione grave della situazione economica”, così Matteo Ricci, in conferenza stampa, assieme ai consiglieri della Regione Marche.

“Senza PNRR l’Italia e le Marche (a maggior ragione) sarebbe in recessione e non c’è nessuna spinta per l’economia marchigiana, così come non c’è sugli investimenti o sull’innovazione dove noi avevamo proposto un polo per l’applicazione dell’IA alla manifattura, non c’è un progetto per aiutare le imprese ad esportare visti i dazi. – dichiara Ricci – C’è solo la risposta della Zes, che quindi dimostra che siamo in crisi economica, ma è parziale perché mancano metà dei comuni marchigiani. – continua – Viene sottovalutata anche la situazione sanitaria, non c’è stata alcuna battaglia per ottenere più risorse (anzi ne abbiamo di meno) e una risposta per la sanità pubblica. Continuano i problemi sulle liste d’attesa e sulla mobilità passiva. – conclude – Un primo bilancio deludente di questa nuova legislatura. La squadra che abbiamo costruito non è finita il giorno delle elezioni anzi il contrario, faremo un’opposizione costruttiva con delle controproposte e al tempo stesso vogliamo dare una mano al nostro Paese per realizzare un’alternativa di Governo, perché la prossima scadenza elettorale sono le elezioni politiche. Intanto il prossimo appuntamento è il 10 gennaio alle ore 17.00, a Pesaro, alla Velostazione, per parlare dell’Europa, dell’Italia e delle sfide del nuovo anno”.

Matteo Ricci