La mostra “Memories” di Elisa Farina prosegue a Senigallia fino al 18 gennaio 2026 Visitabile gratuitamente e con accesso h24 in via Abbagnano

124 Letture Cultura e Spettacoli

La mostra fotografica “MEMORIES” di Elisa Farina, ospitata negli spazi del Mastai Hotel di Senigallia, viene prorogata fino a domenica 18 gennaio 2026, vista l’affluenza di pubblico e l’ottimo riscontro.

L’esposizione, allestita nella lounge room dell’hotel in via Nicola Abbagnano, 12, rimane visitabile gratuitamente e con accesso h24, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più significativi di questa stagione in città.

Inaugurata lo scorso 5 dicembre, la personale di Elisa Farina – fotografa e cacciatrice di memorie – invita i visitatori a interrogarsi su cosa accade quando il tempo si ferma e la natura torna a reclamare con discrezione gli spazi dell’uomo. Oggetti e ambienti sospesi nel silenzio diventano custodi di storie invisibili, che l’artista restituisce con la potenza silenziosa delle sue immagini.

“MEMORIES” raccoglie venti opere realizzate tra il 2024 e il 2025 nella regione Marche, in cui l’artista pesarese esplora edifici affascinanti e intrisi di mistero. Le fotografie alternano bianco e nero e colore, con alcuni scatti volutamente sfocati per evocare straniamento, sogno e magia. Ne emerge una meditazione profonda sul trascorrere del tempo e sul delicato dialogo tra architetture decadenti e natura che lentamente si riprende ciò che le appartiene, trasmettendo una sensazione di quiete e serenità.

Il percorso visivo ed emotivo ideato da Elisa Farina, figura di rilievo nella fotografia Urbex (Urban Exploration), attraversa ville un tempo sontuose ora in rovina, complessi industriali segnati dalla corrosione degli anni e interni dove la polvere ridisegna spazi e narrazioni. Ogni scatto non si limita a documentare l’abbandono, ma ne coglie l’anima segreta: il bianco e nero scolpisce forme e contrasti, il colore mette in risalto la forza della vegetazione che riaffiora, mentre lo sfocato apre a una dimensione onirica e sospesa.

Nata a Pesaro nel 1978, Elisa Farina giunge con “MEMORIES” alla sua seconda personale, dopo il debutto con “JAKU” presso lo Spazio Bianco di Pesaro. Il suo lavoro si distingue per un approccio autentico e sperimentale, centrato sulle architetture abbandonate e sulle storie silenziose che emergono da pareti scrostate, oggetti lasciati indietro e segni del ritorno della natura. Altri progetti e immagini dell’artista sono disponibili sul suo profilo Instagram: fotourbexelisaf.

Con la proroga della mostra, dopo il successo nazionale di “EDRA50_Costruire Storia”, il Mastai Hotel conferma il proprio impegno nella promozione dell’arte contemporanea e il ruolo di punto di riferimento culturale a Senigallia, offrendo ai cittadini e ai visitatori qualche settimana in più per immergersi nel mondo poetico di “MEMORIES”.

Un’occasione preziosa per chi ama un’arte che fa pensare, emoziona e svela mondi nascosti a pochi passi da noi. La mostra fotografica “MEMORIES” di Elisa Farina è dunque visitabile gratuitamente, 24 ore su 24, nella lounge room del Mastai Hotel fino a domenica 18 gennaio 2026.

Foto di Francesca Covarelli