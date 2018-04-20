Vento nelle aree montane e alto-collinari delle Marche: allerta gialla il 9 gennaio 2026 Prima, venerdì, un rialzo delle temperature, poi nel fine settimana tornano freddo gelido e possibili nevicate anche in collina

La Protezione Civile Regionale torna ad emettere un’allerta meteo gialla per vento, limitatamente alle aree interne delle Marche, valida per l’intera giornata di venerdì 9 gennaio 2026.

Non sono dunque previste precipitazioni, ma venti sud-occidentali, con raffiche che nelle zone di allerta 1, 3, 5, ovvero quelle montane e alto-collinari della regione, potranno raggiungere l’intensità di burrasca forte (75-88km/h).

Precipitazioni poco insistenti venerdì 9 gennaio: deboli fenomeni sparsi nelle zone alto collinari e montane, fenomeni locali e intermittenti altrove. Limite delle nevicate inizialmente attorno ai 1600 m, in graduale abbassamento nella seconda parte della giornata fino ai 1000 m della serata. Temperature in deciso aumento.

Per sabato 10 e domenica 11 gennaio, invece, nelle Marche è previsto un nuovo abbassamento sia delle temperature che della quota delle possibili nevicate. Per le prime ore della giornata di sabato 10 previsti fenomeni sparsi, localmente a carattere di breve rovescio. Limite delle nevicate attorno ai 600-700 m. Domenica 11, dal tardo pomeriggio previsti fenomeni sparsi, anche a carattere di rovescio, più probabili nel settore costiero e collinare della regione. Possibili nevicate fino a quote collinari. Durante le ore più fredde possibilità di locali gelate nei fondovalle interni.