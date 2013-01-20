Cocciaretto cerca un anno da protagonista La tennista marchigiana vuole risalire la classifica

Elisabetta Cocciaretto guarda al 2026 con ambizione e determinazione, con l’obiettivo di rientrare tra le prime 32 al mondo in modo da essere testa di serie nei futuri tornei del Grande Slam.



L’obiettivo della tennista marchigiana è chiaro: risalire il ranking mondiale per conquistare una testa di serie, traguardo che i suoi colpi e il suo talento meriterebbero.

Attualmente numero 81 WTA, con un best ranking però di 29 raggiunto il 21 agosto 2023, la giocatrice di Fermo sa di avere le carte in regola per tornare ai vertici.

Il tennis di Elisabetta è spettacolare quanto complicato: gioca di controbalzo nel tentativo di rubare tempo all’avversaria, sfruttando la potenza altrui per costruire il proprio gioco. Uno stile efficace ma che richiede tempismo perfetto e condizione fisica ottimale.

Ed è proprio sul fronte fisico che la marchigiana ha dovuto fare i conti con troppi stop in questi anni. Problemi di varia natura l’hanno costretta a fermarsi più volte, impedendole quella continuità necessaria per stabilizzarsi nelle posizioni alte della classifica.

Il 2026 di Cocciaretto inizierà dal cemento neozelandese. Il WTA 250 di Auckland, in programma dal 5 all’11 gennaio, sarà il primo banco di prova della stagione. Un torneo che presenta un tabellone di qualità: l’ucraina Elina Svitolina guida il seeding, seguita dall’americana Emma Navarro, dalla giovane promessa statunitense Iva Jovic e dalla filippina Alexandra Eala.

Per Cocciaretto sarà fondamentale partire bene in questo percorso di avvicinamento agli Australian Open, previsti dal 18 gennaio al 1° febbraio. Ogni vittoria, ogni punto conquistato sarà prezioso per scalare posizioni e avvicinarsi a quell’obiettivo che le Marche sperano di festeggiare: vedere la propria atleta tra le teste di serie di uno Slam.