E’ un Trecastelli da record Nessuno ha fatto più punti in Seconda Categoria

267 Letture Sport

Campionato di Seconda Categoria fermo per la seconda settimana di fila per le festività ma pronto a ricominciare sabato 10 gennaio con la quindicesima ed ultima giornata di andata.

I tre gironi che vedono impegnate squadre della provincia di Ancona (B, C e D) hanno già comunque definito nel 2025 i verdetti sulle formazioni campioni di inverno.

Trecastelli nel B, Olimpia Ostra Vetere nel C (dove i rossoblù, a +3, potrebbero essere raggiunti dall’Aurora Jesi per un primato in coabitazione) ed Ankon Dorica (pur con una partita in meno) nel D sono infatti già sicure di chiudere la fase ascendente del torneo in vetta.

Ed andando ad analizzare qualche dato, emerge come le nostre stiano mostrando numeri da record per tutta la regione: osservando tuttti gli otto gironi della Seconda Categoria, nessuna delle 128 squadre iscritte al campionato 2025-26 ha infatti inanellato un cammino come quello del Trecastelli nel girone B: in 14 partite 11 vittorie e 3 pareggi per un totale di 36 punti, in nessun girone ne servono così tanti per essere al comando, anzi nel gruppo G al Tirassegno ne bastano appena 27.

Il Trecastelli, che proprio in questi giorni ha presentato le muove maglie, non è l’unica delle anconetane ad aver disputato fino ad ora un torneo da record: anche l’Ankon Dorica, capolista del girone D, infatti nelle prime 14 giornate è stata la migliore in assoluto di tutte le Marche in un dato, il numero di gol realizzati.

Sono ben 35 in 13 giornate, una media di 2.70 a partita che è la migliore di tutti gli otto gironi di Seconda Categoria.

Ed anche salendo, in pochissimi hanno saputo fare meglio della squadra dorica: in Prima Categoria, soltanto l’FC Osimo capolista del girone B (37 reti, ma con una partita in più), in Promozione l’Aurora Treia prima nel girone B (39 reti, ma in questo caso con ben 3 incontri giocati in più).

Nemmeno in Eccellenza, dove le partite giocate sono state 16, il record stabilito in questa prima parte di campionato dall’Ankon Dorica, è stato avvicinato.

Chiusura con le prestazioni individuali e anche qui le nostre sono protagoniste non solo all’interno del proprio girone: Paolo Carnevali del Monte Roberto, capocannoniere del girone C, è infatti il secondo migliore marcatore di tutta la categoria, tra oltre 2.500 giocatori tesserati dalle 128 squadre degli 8 gironi. Meglio di lui ha fatto soltanto l’inossidabile (classe 1983) Andrea Achilli del Tirassegno, che nel girone G ha segnato 16 gol.