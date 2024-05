Sapori del Mare e Birra d’Autore: un’esperienza imperdibile a Senigallia! Connubio perfetto tra mare e artigianalità, condito dalla musica. Domenica 2 giugno alla Casa da Mare con Il Calice Racconta

Amanti del gusto e delle esperienze uniche, preparate i palati! Domenica 2 giugno, Casa da Mare, sulla suggestiva banchina di ponente del porto di Senigallia, ospiterà un evento imperdibile: Sapori del Mare e Birra d’Autore.

Un connubio perfetto tra il mare e l’artigianalità

Protagonisti di questa giornata saranno i sapori freschi e genuini del pescato locale, preparati dagli chef di Scalo Zero, e le pregiate birre artigianali marchigiane del Birrificio Il Mastio, Beerik e Microbirrificio Resina, accompagnate da un piatto degustazione che include:

– Gnocchi al ragù di pescato rosso

– Parmigiana di melanzane con alici

– Sgombro con panzanella

Per rendere l’esperienza ancora più speciale, avrete l’opportunità di incontrare i mastri birrai che vi racconteranno la passione e la dedizione dietro alle loro creazioni. Durante l’evento potrete godervi una piacevole atmosfera con musica dal vivo a cura di Tarsi Demis e Feras Dj.

La degustazione è disponibile in prevendita al costo speciale di €20, include le 3 birre (200ml) e il piatto degustazione.

Potrete acquistare la vostra degustazione online su https://ilcaliceracconta.com/eventi_wine_lovers/sapori-del-mare-e-birra-dautore/

Sapori del Mare e Birra d’Autore è un’occasione unica per immergersi in un mondo di gusto autentico, scoprire l’eccellenza delle birre artigianali marchigiane e vivere un’esperienza indimenticabile in riva al mare. Non perdete l’opportunità di prenotare il vostro posto e regalarvi una giornata da ricordare!

Con il contributo della Regione Marche. Enoturismo Marche dalla Vigna alla Tavola

https://dallavignaallatavola.marcheandwine.it/-/casa-da-mare-1

Per info WhatsApp 338 703 8231