L’AST Ancona interviene sulle assunzioni previste per il Pronto Soccorso di Senigallia "L’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona ha ampiamente rispettato quanto concordato nei tavoli sindacali"

130 Letture Cronaca

In merito a quanto dichiarato da alcune sigle sindacali in data odierna in riferimento alle presunte mancate assunzioni presso l’Ospedale “Principe di Piemonte” di Senigallia ed in particolare nel settore della Emergenza Urgenza, soprattutto anche in vista del periodo estivo, la Direzione Strategica Aziendale, di concerto con la UOC Risorse Umane, il Direttore del Pronto Soccorso e la Direzione Infermieristica, conferma che erano da tempo già previste nuove assunzioni di personale a supporto dell’attività del PS.

Oltre alla figura del medico che entrerà in servizio a breve, notizia già annunciata nei giorni scorsi, infatti, è prevista l’assunzione di altri medici che saranno individuati dalla graduatoria dell’ultimo concorso espletato a rinforzo delle attività della stagione estiva ormai alle porte.

Anche dal punto di vista infermieristico si conferma che in questi giorni sono entrati in servizio una infermiera il 16 maggio, n. 7 infermieri entreranno il 1 giugno prossimo, n. 3 infermieri il 1 luglio, oltre a n. 1 oss il 1 giugno e si stanno attendendo gli arrivi di altri infermieri e operatori socio sanitari dalle graduatorie vigenti a completamento dell’organico: tutte figure che supporteranno le attività dei reparti ospedalieri di Senigallia in previsione del piano ferie estivo 2024.

Tutta la programmazione del personale rispetta la dotazione organica e le esigenze che eventualmente si potrebbero verificare in previsione della stagione estiva.

Pertanto si può trarre evidenza del fatto che l’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona ha ampiamente rispettato quanto concordato nei tavoli sindacali svoltisi nei mesi scorsi.

da: AST Ancona