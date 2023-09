Borse di studio “IoStudio”. Disponibili benefici per l’anno scolastico 2021-2022 Gli importi previsti possono essere ritirati presso gli uffici postali

I beneficiari delle borse di studio “IoStudio” erogate con il bando ministeriale rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2021-2022 possono ritirare l’importo previsto presso gli uffici postali.

Le famiglie o, se maggiorenni, gli stessi studenti beneficiari individuati dalla Regione Marche per l’anno scolastico 2021/2022, potranno ritirare il proprio contributo economico presso qualsiasi Ufficio postale del territorio nazionale senza necessità di utilizzare o esibire la Carta dello Studente “IoStudio”, ma semplicemente comunicando all’operatore di dover ricevere la borsa di studio erogata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso la consegna della Carta Postepay “Borsa di Studio”.

Con la Carta Postepay Borsa di Studio si potrà usare l’importo assegnato per gli acquisti online e nei negozi presso le categorie di esercizi dedicati all’acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l’accesso a beni e servizi di natura culturale.

I soggetti individuati dalla Regione Marche come beneficiari a.s. 2021/2022 potranno utilizzare l’importo caricato sulla Carta Postepay “Borse di Studio” entro dicembre 2024.

Per gli studenti beneficiari minorenni è necessario che il genitore che ha presentato richiesta si rechi in Ufficio Postale munito di:

– originale del proprio documento di identità in corso di validità;

– originale del proprio codice fiscale;

– originale del documento di identità in corso di validità dello studente beneficiario della borsa di studio;

– originale del codice fiscale dello studente beneficiario della borsa di studio

Per i tutori/curatori è necessario verificare l’idoneità ad esercitare l’atto di riscossione della borsa di studio in qualità di soggetto esercente la rappresentanza legale, esibendo a sportello, oltre al resto della documentazione, anche il provvedimento di nomina in copia autentica.

Per gli studenti maggiorenni, è sufficiente che il beneficiario si presenti in un qualsiasi Ufficio Postale munito di documento d’identità in corso di validità e del proprio codice fiscale, comunicando all’operatore di sportello di dover ritirare la Carta Postepay Borsa di Studio erogata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Non sono ammesse deleghe ad altri soggetti per la riscossione del contributo economico.

Le modalità di riscossione e di utilizzo della Carta Postepay Borse di Studio sono pubblicate e spiegate dettagliatamente nel sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla pagina web all’interno del Portale dello Studente https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher alla voce “Iostudio – Borse di studio”.