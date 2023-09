“Il sistema Saltamartini da 3 anni proprio non funziona” Il Comitato Difesa Ospedale di Senigallia evidenzia

Saltamartini: “ci pensa il sistema ad individuare l’appuntamento”. E aggiunge: “I primi risultati ci danno ragione: il 96% delle richieste è soddisfatta entro 10 giorni”. Queste le sue fantasie !!

Una barzelletta.

Questa la triste realta dei pazienti:

“Provate a chiamare il CUP Marche per una visita dal penumologo… risultato?? prima data disponibile OTTOBRE 2024.

“Provate a chiamare il CUP per una visita di controllo ad un braccio fratturato… risultato?? nessuna data disponibile”

Una circolare ha destato qualche malumore tra gli operatori stessi perchè vieta tassativamente di consigliare ai pazienti una strada alternativa per prenotare visite ed esami. Saltamartini aggiunge ” E’ l’azienda che deve occuparsene ed è a questa che l’operatore deve fare riferimento, non al cittadino”.

Quindi zitti tutti che ci pensa il sistema.

Democraticamente avremmo qualcosina da obiettare e vorremmo che i sindacati e i politici di tutti gli schieramenti ponessero delle interrogazioni sul metodo imposto a tutela degli operatori del CUP.

Il “sistema Saltamartini” da tre anni non funziona e non si vedono miglioramenti all’orizzonte.

Consigliamo a tutti, ospedalieri e non, di provare a fare una prenotazione per capire a cosa si deve sottoporre un cittadino, che magari ha anche 85 anni, ci vede e sente poco e cammina con difficoltà, o un parente che per prenotare una visita perde mezza giornata di lavoro.

Pensiamo se fosse solo !!

A questo punto credo che sia davvero necessario che gli operatori sanitari tutti, ospedalieri e territoriali, si guardino negli occhi, o si mettano anche a tavolino se necessario, per fare quadrato e cercare di risolvere il risolvibile con senso pratico e capacità di adattamento. Altrimenti non arriveranno molto lontano. Lavoreranno sempre peggio e i cittadini non avranno più la sanità pubblica.

Da

Comitato Difesa Ospedale Senigallia