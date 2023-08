Trionfo per Senigallia e Mondolfo ai 39° Campionati nazionali UISP di ruzzola La competizione, alla quale hanno partecipato ben 36 formazioni, si è tenuta il 19 e 20 agosto ad Apiro

162 Letture Sport

La ruzzola mondolfese ci ha preso gusto. Nel 2021 campioni nazionali, lo scorso anno, conquistato il terzo posto, quest’anno ad Apiro, la formazione capitanata da Massimo Donati ha indossato nuovamente la maglia tricolore nel 39esimo titolo nazionale uisp a squadre, sbaragliando una concorrenza che si presentava molto agguerrita.

Se 2 anni fa, il successo arrivò dopo ben 34 anni di attesa, in questo caso si è aspettato molto meno. Segnaliamo un particolare curioso in questa vittoria. A volte è determinante il fattore © ma stavolta, come per gli altri due campionati, il minimo comune denominatore è risultato il fattore (f) all’anagrafe di Mondolfo, Francesco Piagnerelli. Lui è stato sempre presente, con prestazioni davvero significative in tutti e 3 i campionati, anche se con formazioni diverse. Nella competizione di quest’anno, ottime performances anche di Graziano De Angelis e Davide Riga. Prestazione comunque importante anche del bocia Diego Rotatori e dei più esperti Federico Frati oltre al capitano Massimo Donati a cui abbiamo posto un paio di domande.

Massimo complimenti innanzitutto. Titoli vinti finora? Grazie, questo è il terzo.

La vittoria arriva per te, dopo un periodo sappiamo un po’ particolare. Quando ti sei reso conto di poter portare il titolo a Mondolfo? La fiducia c’è sempre stata, ma a metà gara, percepivo ottime sensazioni, poi per fortuna rivelatesi esatte.

Ti senti di dedicare la vittoria a qualcuno? Certamente, in primis a mio fratello che ho perso circa un mese fa, ai miei compagni ed alla Società Ruzzola Mondolfo.

La squadra, che mancava di un elemento, nelle 2 manches di qualificazione, è riuscita ad entrare giusta giusta in finale come 6″, ma nella gara decisiva, ha messo in fila quelle di: Lucio Ortolani di Serralta, Mauro Mazzi di Siena, Quinto Filippini di Apiro, Enzo Rosorani di Montecarotto e Mauro Fabri di Ostra giunti nell’ordine.

Nella categoria B, ha prevalso la formazione di Casale di Senigallia capitanata da Adriano Morganti e composta da Ivano Gasparini, Massimo Pierpaoli, Corrado Ferretti, Andrea Stefanini e Sandrino Chiappa. Anche per Adriano che (partiva con i favori del pronostico), è arrivato il terzo titolo nazionale. Nell’ordine, si sono poi classificate le formazioni di Apiro con Giorgio Piersanti, Perugia con Gianluca Fiorucci, Montecarotto con Giuseppe Perini, Ostra con Ido Manoni e Teramo con Pasquale Di Paolantonio.

Il 39esimo campionato nazionale Uisp di ruzzola a squadre è stato organizzato dalla ASD di Apiro nei giorni 19 e 20 Agosto e ha visto la presenza di ben 36 formazioni provenienti da Marche, Toscana, Umbria e Abruzzo.

da: USD Ruzzola Mondolfo