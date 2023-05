Tante novità in arrivo per 105XMasters, evento tra i più attesi dell’estate 2023 di Senigallia Sulla spiaggia di Velluto dal 15 al 23 luglio torna la 12esima edizione del festival dedicato a sport, musica e divertimento

153 Letture Cultura e Spettacoli

A Senigallia torna la grande manifestazione sportiva XMasters, giunta alla sua dodicesima edizione. Dal 15 al 23 luglio, in compagnia di Radio 105, il Village di oltre 40 mila metri quadrati sulla spiaggia unirà sport, musica e intrattenimento, con spazi dedicati a inclusività e sostenibilità.

Molte le novità in arrivo, intanto qualche anticipazione: oltre 40 in tutto le discipline sportive che sarà possibile testare all’interno del maxi allestimento sulla spiaggia. L’Alba Run inaugurerà la manifestazione, mentre per tutto il corso dell’evento le principali attività graviteranno attorno alla grande pedana fitness con un ampio programma di allenamenti e work out, compreso ogni giorno lo yoga fin dalle prime luci del mattino. Aree dedicate a arrampicata ed arti marziali, campo da beach rugby e poi spazio al lato competitivo: all’interno di 105XMasters si disputeranno i campionati italiani di sup race, wing foil e beach rugby ed il campionato italiano assoluto di surf skate.

Da sempre XMasters è sport ma anche musica: confermate la serata ad ingresso libero con la crew Trashick per sabato 15 luglio e l’Electro Night sabato 22, data imperdibile per gli amanti dell’elettronica insieme a Radio 105. Dal lunedì al mercoledì il divertimento serale si sposta sulla spiaggia, dove sarà possibile ballare a piedi nudi all’Engine beach bar con la musica live.

Attenzione inoltre all’aspetto della sostenibilità ambientale: a 105XMasters verranno utilizzati materiali plastic free e sono previsti momenti di sensibilizzazione green, come ad esempio il cleanup nel tratto di mare antistante il Village.

Riconfermata la presenza del brand Jeep: un sodalizio, quello fra le prestigiose auto e XMasters, che quest’anno spegne dieci candeline; durante il corso della manifestazione sarà possibile visionare il nuovo mezzo Jeep Avenger Full-Electric in esposizione ed eseguire test drive a bordo della gamma 4×4.

Attese nelle prossime settimane i nomi di atleti e special guest dello spettacolo e della fitness culture che saranno a Senigallia a disposizione dei fan tra workshop, allenamenti e test delle attrezzature sportive, a terra e non solo. Grazie alla collaborazione di CIP Marche e INAIL Marche, l’inclusività sarà assicurata grazie allo stand privo di barriere architettoniche, con spazi di condivisione e test delle principali discipline paralimpiche.

Per alloggiare a Senigallia durante la manifestazione è possibile consultare il sito www.senigalliaincoming.it.

L’evento è organizzato da Skills Comunicazione in collaborazione con INAIL Marche e CIP Marche, con i patrocini di Regione Marche, Confartigianato Marche e Comune di Senigallia. Non resta che cerchiare in rosso sul calendario la data del 15 luglio e restare sintonizzati sulle frequenze di 105XMasters.