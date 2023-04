A Senigallia si parla di aborto Incontro organizzato da Potere al Popolo

81 Letture Politica

Domenica 30 aprile alle ore 17.00 presso il Circolo Arci di Borgo Molino di Senigallia affronteremo il delicato e quanto mai attuale tema dell’aborto e della salute riproduttiva in Italia e in particolare nel “laboratorio Marche”.

Un pomeriggio di dibattito e confronto con Non Una di Meno Transterritoriale Marche e Unione Sindacale di Base Confederale Marche per prepararsi alla manifestazione nazionale di Non Una di Meno il 6 maggio ad Ancona per l’aborto libero, sicuro e gratuito per tuttə. Diritto alla salute, privatizzazioni, sanità territoriale, accesso alle cure e alle prestazioni, assunzioni stabili, saranno i punti focali della discussione, a partire dall’inchiesta condotta da Nudm nella nostra Regione sullo stato dei consultori e degli ospedali e dal lavoro quotidiano portato avanti dal sindacato di base nel comparto socio-sanitario.

A seguire aperitivo solidale.

Invitiamo tuttə a partecipare!

Evento organizzato da Potere al Popolo Senigallia.

Da

Potere al Popolo