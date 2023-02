Club Alpino Italiano Senigallia: il programma 2023 dell’Alpinismo Giovanile Dieci gli appuntamenti per attività interessanti, varie e divertenti

Ricco, divertente e stimolante il programma 2023 delle attività dell’Alpinismo Giovanile del Club Alpino Italiano sezione di Senigallia in collaborazione con le sezioni di Ancona, Jesi, Fabriano e Montefeltro.

Dieci gli appuntamenti per altrettante attività interessanti, varie e divertenti per conoscere e amare la montagna in tutte le sue forme, in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente. Si parte domenica 26 marzo con una giornata promozionale insieme alle famiglie che prevede una breve escursione e giochi. Si prosegue poi: il 16 aprile a Cagli, il 14 maggio a Fabriano, dal 21 al 25 giugno escursioni e ferrate sulle Dolomiti Lucane, dal 1 al 5 luglio in Cadore insieme agli amici dell’alpinismo giovanile del Veneto e del Friuli, il 16 luglio in forra sul Monte Nerone, il 10 settembre si gioca all’arrampicata, il 1 ottobre alla Gola del Furlo, il 22 ottobre escursione speleologica ed il 12 novembre al Monte Ceresa.

Le attività dell’alpinismo giovanile, che ha radici molto profonde nel Club Alpino Italiano, si rivolgono ai ragazzi dagli 8 ai 18 anni sempre accompagnati da soci volontari appositamente preparati ai quali sono richieste capacità tecniche e didattiche tali da garantire la massima sicurezza nella conduzione dei giovani in montagna. Si tratta dunque di un vero e proprio progetto educativo per apprendere divertendosi e condividendo con altri coetanei la frequentazione consapevole della montagna nel rispetto della natura e dei valori del C.A.I.

Per informazioni più dettagliate su programma, contatti e iscrizioni all’alpinismo giovanile: www.caisenigallia.it/modulistica-iscrizione-e-rinnovo/