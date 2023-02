“La cura dei fiumi”: azioni informative per le popolazioni dei bacini fluviali Incontri con esperti a tema fiume e alluvione a febbraio a Passo Ripe di Trecastelli e Pianello di Ostra. A marzo data a Senigallia

A seguito dei drammatici eventi del 15 settembre 2022, una decina di associazioni e fondazioni del Terzo settore, in collaborazione con il Centro Servizi del Volontariato (CSV), hanno ritenuto importante tornare sul tema alluvione per approfondirlo e condividere con la popolazione che vive nelle zone dei bacini fluviali, le associazioni e le istituzioni le proposte d’intervento più idonee.

Per questo sono in programma due incontri informativi con alcuni esperti sulla cura dei fiumi, che si ripeteranno in sedi diverse nel corso del mese di febbraio, per consentire una più ampia e libera scelta di partecipazione.

Primo incontro sabato 4 febbraio alle ore 16 nei locali della parrocchia della Madonna del Rosario per Passo Ripe e Trecastelli dal titolo “I custodi dei fiumi. Buone pratiche per la protezione dei fiumi” insieme al professor Fabio Taffetani, del dipartimento di Scienze Agrarie dell’UNIPVM Marche. Lo stesso incontro verrà ripetuto sabato 18 febbraio, sempre alle ore 16, al circolo ACLI V. Biagetti, in via S. Giuseppe 2 al Pianello di Ostra.

Il secondo incontro sarà sabato 11 febbraio alle ore 16 nei locali della parrocchia della Madonna del Rosario e avrà come titolo “Le sentinelle dei fiumi. Buone pratiche di convivenza con i rischi”. In questo incontro sarà la dottoressa Marialuisa Rossi, responsabile del Tavolo tecnico per la Psicologia dell’emergenza dell’Ordine delle psicologhe e degli psicologi della regione Abruzzo, a incontrare la cittadinanza e le associazioni. Anche stavolta l’incontro sarà ripetuto sabato 25 febbraio alle ore 16 al circolo ACLI del Pianello di Ostra.

In data e luogo ancora da definire, nel mese di marzo, è previsto l’ultimo incontro a Senigallia. Il titolo sarà “L’Amministrazione condivisa: le forme di collaborazione tra cittadini e pubblica amministrazione” e vedrà protagonista il presidente di Labsus, laboratorio per la sussidiarietà, Pasquale Bonasora.

Tra le associazioni aderenti al progetto, sostenuto da CSV Marche, ricordiamo: Fondazione Caritas Senigallia, Fondazione Vallesina Aiuta, Viridee, AB Bellanca, Sena Nova, Stracomunitari, Legambiente, Fidapa Senigallia, Confluenze, Labsus e la diocesi di Senigallia.