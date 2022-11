Proroga avviso maltempo: a Senigallia scuole aperte ma il Comune resta in allerta Mercoledì 23 novembre 2022 attività scolastica regolare. Perturbazioni più intense previste nella notte

461 Letture Cronaca

L’allerta meteo prevista per mercoledì 23 novembre terminerà alle ore 14.00. Dalle indicazioni della Regione Marche la perturbazione dovrebbe concentrarsi nelle ore notturne.

Per non creare ulteriori disagi, il Sindaco Massimo Olivetti, dispone il regolare svolgimento dell’attività scolastica per la giornata di mercoledì 23 novembre.

La sala operativa della Protezione Civile comunale resterà aperta per l’intera notte e monitorerà l’andamento della perturbazione.

Qualora la stessa dovesse essere insistente, ulteriori comunicazioni saranno rese note sui canali istituzionali del Comune.