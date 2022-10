Brigate Volontarie per l’Emergenza Marche apre una sede a Senigallia Parte la distribuzione di buoni spesa per gli alluvionati in difficoltà, grazie alla campagna #amollomanonmollo

138 Letture Associazioni

L’organizzazione di volontariato Brigate Volontarie per l’Emergenza Marche apre una nuova sede a Senigallia, ubicata in via Nazario Sauro 18, a partire da venerdì 21/10/2022.



In questi primi due anni di attività siamo stati primariamente impegnati a Trecastelli (via E.Paci 2), dove abbiamo effettuato una distribuzione alimentare settimanale verso chiunque si trovasse in stato di bisogno.

Oggi il nostro impegno si sposta su Senigallia e sulle valli del Misa e Nevola dove anche durante la fase emergenziale legata all’alluvione ci siamo impegnati nel coordinamento di centinaia di interventi di volontari e volontarie in coordinamento con Spazio Sociale Arvultura, Unione Popolare e Brigate di Solidarietà Attiva da molte regioni d’Italia.

Il nostro obiettivo sarà quello di continuare a fornire supporto alla popolazione, in un’ottica di mutualismo e continuo scambio relazionale. Sono molte – infatti – le attività che stiamo organizzando per sostenere le fasce più marginali della nostra comunità, grazie soprattutto ad un lavoro di rete con altre realtà affini.

Da venerdì 21 ottobre in collaborazione con la campagna #amollomanonmollo inizieremo la distribuzione di buoni spesa alle persone e famiglie alluvionate in stato di grave necessità.

Per chiunque volesse mettersi in contatto con noi sarà possibile farlo di persona negli orari di apertura della sede pubblicati sulle nostre pagine Facebook – Instagram, oppure al numero 353 418 34 76.

da Brigate Volontarie per l’Emergenza Marche