Il concerto di Pasqua del Rotaract Senigallia è un grande successo Folla alla chiesa dei Cancelli

Grande successo per l’evento Concerto di Pasqua del Rotaract Club Senigallia tenutosi sabato 16 aprile 2022 dalle ore 17:00 presso la Chiesa dei Cancelli di Senigallia.



Il concerto, patrocinato dal Comune di Senigallia, è stato realizzato grazie partecipazione del Coro dell’Ispettorato Associazione Nazionale Carabinieri Marche, diretto dal Maestro Stefano Olivi. Un caloroso ringraziamento va al nostro socio onorario Mauro Pierfederici, che ha saputo condurre egregiamente il pomeriggio.

Sono intervenuti per un breve saluto iniziale l’Assessore Urbanistica e frazioni Gabriele Cameruccio, la Presidente del Rotaract Club Senigallia Angelica Badioli, il Presidente del Rotary Club Senigallia Mario Massacesi, l’Ispettore Regionale Marche ANC, Generale Tito Baldo Honorati, il Comandante della Compagnia Carabinieri Senigallia, Capitano Francesca Romana Ruberto, il Presidente del Comitato di Senigallia della Croce Rossa Italiana, Andrea Marconi.

Il ricavato del concerto di Pasqua verrà devoluto alla Croce Rossa Italiana per l’emergenza in Ucraina. Alla luce dell’intensificarsi delle violenze e della conseguente emergenza umanitaria in Ucraina, la Croce Rossa Italiana ha infatti lanciato un’urgente raccolta fondi per rispondere alle enormi necessità cui stanno dando risposta senza sosta i volontari. I fondi sono destinati a finanziare le attività a supporto della popolazione civile colpita dal conflitto e la gestione degli sfollati: fondi necessari per rispondere sia ai bisogni umanitari di chi è rimasto in Ucraina e dei profughi che cercano asilo oltre confine.

Al termine del concerto, il Rotaract Club Senigallia ha donato alcune uova di Pasqua dell’iniziativa EASTERAC del Distretto Rotaract 2090. Con la vendita di 220 uova di cioccolata il Club ha, inoltre, partecipato al service distrettuale Progetto Noemi, che nasce in collaborazione con l’associazione Progetto Noemi Onlus, guidata dai genitori della piccola Noemi, affetta da atrofia muscolare spinale. Il principale obiettivo del Service è sostenere l’operatività del Reparto di Terapia sub intensiva pediatrica dell’Asl Di Pescara ed incentivare i sostegni economici per le famiglie che vivono questo tipo di patologie, nella speranza di migliorarne, per quanto possibile, la qualità di vita.

Il Rotaract Club Senigallia ringrazia ancora tutti i partecipanti all’evento per la loro presenza e le loro donazioni, con l’augurio che la pace possa tornare preso ad illuminare i cieli ucraini.