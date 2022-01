Allo Stadio Bianchelli di Senigallia tamponi gratis per alunni delle elementari e medie Sarà possibile effettuare il controllo per il Covid-19 giovedì 6 gennaio dalle ore 8 alle 13

172 Letture Cronaca

Come preannunciato nei giorni scorsi dal Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, le aziende sanitarie hanno predisposto una giornata durante la quale gli studenti delle scuole medie ed elementari potranno effettuare tamponi gratuiti.

Nella città di Senigallia, i ragazzi che presentano sintomi da Covid-19 o che hanno avuto contatti diretti con positivi, potranno recarsi presso lo Stadio Bianchelli di Via Montenegro 21, per effettuare un tampone.

Il punto per effetturare i controlli sarà aperto dalle ore 8 alle 13, senza necessità di prenotazione.

“Abbiamo voluto fortemente organizzare un appuntamento di screening per i giovani studenti, per garantire al meglio un rientro in classe in sicurezza” queste le parole del Presidente Acquaroli.