Torna a Senigallia la Maratona Bach: dal 7 al 9 luglio 2021 alla Rotonda a mare La V edizione: tre giorni di musiche, spettacoli, incontri e cinema

Johann Sebastian Bach continua ad ispirare la ‘Maratona’ a lui dedicata, in una tregiorni di musiche, spettacoli, incontri e cinema nella sua V edizione.

La Scuola di musica ‘Bettino Padovano’ osa anche quest’anno portare nel cuore dell’estate senigalliese la genialità del grande compositore. La costante capacità di Bach di nutrire tante forme artistiche si conferma anche in questa edizione, in cui l’ospite speciale del genio tedesco sarà il maestro senigalliese della fotografia Mario Giacomelli. Un’originale proposta interlocutoria tra musica e fotografia che ha molto da dire, più di quanto possiamo pensare.

Il tradizionale concerto all’alba, che apre le danze mercoledì 7 luglio alle ore 6.30 alla Rotonda a mare, suonerà musiche di Bach e Corelli, grazie all’interpretazione di Ilenia Stella, pianoforte, Annalisa Trizio e Martina Giulianelli, violini. Chi vorrà, alle 8.30, potrà prendere parte ad una passeggiata naturalistica nelle terre di Giacomelli, nei luoghi che tanto lo hanno affascinato ed ispirato. L’inizio del percorso sarà presso la Scuola primaria di Sant’Angelo.

La sera, alle 21.30, sarà il cinema a suggellare l’inizio della Maratona. L’arena estiva ‘Gabbiano’ proporrà infatti il film “Seymour, an introduction”, un acclamato film del Toronto film festival nel quale un pianista virtuoso, tipo davvero originale che ha abbandonato una carriera da concertistica di successo per insegnare musica.

Giovedì 8 luglio, alle ore 18.00, la Maratona riprende con un incontro dal titolo “Il particolare infinito – La fotografia di Giacomelli e la musica di Bach”, con Simona Guerra, storica della fotografia e Ilenia Stella musicista. Nell’occasione sarà presentata la guida audio in formato QR code disponibile per la visita alla mostra permanente “Il realismo magico di Giacomelli”. Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria. La musica torna alle 21.30 con il concerto dei giovani musicisti che hanno dedicato molto del loro studio a questo autore, in percorsi formativi assai articolati. ‘L’arte di preludiare’ vedrà la partecipazione di Davide Sgreccia, Matteo Montironi, Agnese Fizzardi, Sofia Pupulin, Amelie Petrucci, Martina Filottrani, Michela Giummulè al pianoforte. Martina Giulianelli violino. Musiche di J.S. Bach Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria.

Venerdì 9 luglio, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 la Maratona darà modo a quanti si sono iscritti, di esprimere la loro passione musicale. Alle ore 18.00 un altro appuntamento che fa incrociare la musica con altre forme artistiche: si tratta dell’originale incontro sul tema “JR e JSB. La street art riflette la musica classica”, con Alessandro Moscatelli storico dell’arte, Elena Solai flauto, Elisa Bellavia pianoforte, Giacomo Rotatori fisarmonica. Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria.

Il gran finale, quest’anno, è animato da giovani professionisti che hanno cominciato i loro primi passi musicali all’interno della Scuola e che si stanno affermando quali autorevoli e sensibili interpreti. Sono Irene Piazzai, arpa e Michele Giorgi, pianoforte, ad animare “Nutrire la Musica” in due distinti concerti. Irene Piazzai, alle 19.30, con musiche di J.S. Bach, Bach-Grandjany, G.F. Haendel, N. Bochsa; Michele Giorgi, alle 22.00, con musiche di J.S. Bach, L.v. Beethoven, R. Schumann. Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria.

“Siamo felici di sostenere la Fondazione Città di Senigallia nella promozione della Maratona Bach, una iniziativa che ancora una volta porta la storia della grande musica classica nella nostra Senigallia con una serie di appuntamenti di grande prestigio per tutta la cittadinanza. Dopo un anno e mezzo di grande sofferenza dal punto di vista sanitario ed economico, ci auguriamo che questa iniziativa possa rappresentare una vera e propria spinta alla definitiva ripartenza della società. Un segnale di buon auspicio che non può che arrivare dalla cultura, vera e propria pietra miliare nella secolare storia di Senigallia”, dice Alessandro Giraldi, District Manager di Banca Generali Private nelle Marche.

*Per fruire in piena sicurezza e nel rispetto delle norme igienico sanitarie dei concerti, l’accesso alla manifestazione sarà regolato attraverso le prenotazioni: al numero 331 8416117 (chiamando o inviando un messaggio whatsapp) oppure inviando una mail ad info@scuolamusicapadovano.it a cui seguirà una conferma di disponibilità.

dalla Scuola di Musica Bettino Padovano