Parte il progetto Aiutiamoci delle Brigate Volontarie per l’Emergenza-Marche Servizio attivo da martedì 10 novembre a Senigallia e a Pesaro

In questa nuova fase della emergenza sanitaria l’iniziativa di mutuo aiuto popolare iniziata a marzo scorso si è data in questa fase la forma di una organizzazione di volontariato per potenziare le capacità di intervento sociale e di costruzione di una rete di solidarietà più forte.

Da martedì 10 novembre le Brigate Volontarie per l’Emergenza – Marche attivano il servizio di: spesa e consegna farmaci a domicilio; ascolto attivo dei bisogni di base, a Senigallia e Pesaro

I volontari e volontarie raccoglieranno le richieste di aiuto per:

–consegna della spesa di alimenti e medicinali per chi non può uscire di casa a causa delle restrizioni per Covid-19 (quarantena per Covid-19, situazione di salute fragile, difficoltà socio-economiche)

–ascolto attivo e orientamento verso servizi socio-sanitari del territorio

-promozione e difesa del diritto alla salute, al reddito ed alla dignità

Il servizio è gratuito ed aperto a tutti/e.

Maggiori informazioni sulla pagina Facebook e il profilo Instagram.

da Brigate Volontarie per l’Emergenza-Marche