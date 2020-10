Senigallia, al via giovedì 8 ottobre i lavori su Ponte II Giugno Mercoledì 7 ottobre alle ore 21,00 presso la Chiesa dei Cancelli, un incontro per illustrare modalità e tempi dell’intervento

Prenderanno il via il prossimo giovedì 8 ottobre alle ore 14.00 i lavori di demolizione e ricostruzione di Ponte 2 Giugno, che collega il corso a via Carducci e al rione Porto: l’intervento comporterà anche alcune modifiche alla viabilità, prima tra tutte quella dell’impossibilità di percorrere il ponte anche da parte di velocipedi e pedoni già dal giorno di avvio dei lavori. I due passaggi possibili rimarranno pertanto quelli attraverso ponte Garibaldi e ponte Perilli.



Per illustrare modalità e tempi dell’intervento sul ponte l’Amministrazione Comunale ha organizzato un incontro, previsto per il prossimo mercoledì 7 ottobre alle ore 21,00 presso la Chiesa dei Cancelli e aperto a tutta la cittadinanza, che sarà presieduto dal nuovo Sindaco Massimo Olivetti e vedrà l’intervento del direttore dei lavori dell’impresa incaricata dell’esecuzione dell’opera e del Comandante della Polizia Locale che illustrerà le conseguenti modifiche alla viabilità.

Il progetto e i lavori del cantiere, che sarà modulare e procederà per step, sono in capo al Consorzio di Bonifica Marche, così come stabilito dalla Regione.