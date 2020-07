Marche, sono 21 i nuovi positivi al Coronavirus 6 casi positivi sono in provincia di Ancona

Sono 21 i nuovi positivi al Coronavirus della Regione. A comunicarlo nella giornata del 31 luglio è stato il Gores che nelle ultime 24 ore ha effettuato 1012 tamponi, di cui 504 nel percorso nuove diagnosi e 508 nel percorso guariti. Nella giornata precedente i nuovi contagi erano stati 9.



Di quelli odierni, 15 casi positivi sono in provincia di Pesaro Urbino (5 riconducibili al focolaio Montecopiolo, 1 tampone su sintomatico, 3 tamponi per accesso a strutture o prestazioni sanitarie, 1 rientro da estero e 5 nei controlli di routine su operatori sanitari); 6 casi positivi sono in provincia di Ancona, tutti contatti stretti di caso accertato, e già in isolamento.