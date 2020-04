“Voucher in agricoltura? No grazie” Sindacati contrari all'utilizzo in questo periodo di pandemia

136 Letture Cronaca

La mancanza di manodopera agricola nelle Marche, come in altre regioni d’Italia, è una delle tante conseguenze della pandemia in atto.

“Questa situazione si può dare una prima importante risposta regolarizzando i lavoratori immigrati extracomunitari già presenti in Italia – rilanciano i sindacati di categoria FaiCisl-FlaiCgil-UilaUil Marche – con contratti regolari e lavoro in condizioni di sicurezza. Sostanzialmente i voucher sarebbero solo un altro strumento di precarietà del lavoro agricolo visto che la flessibilità nelle forme di assunzione ce n’è già abbastanza”.

FaiCisl-FlaiCgil-UilaUil Marche ricordano alle imprese agricole marchigiane e a chi le rappresenta che esistono già da diversi anni strumenti contrattuali per l’assunzione degli stagionali agricoli che garantiscono la massima flessibilità “per cui non vi è nessuna necessità di reintrodurre uno strumento del tutto improprio come il voucher, così poco controllabile nell’uso”.