Covid-19, Anci Marche, il 31 marzo bandiere a mezz’asta per le vittime "Un minuto di silenzio davanti al Municipio/Monumento ai caduti a nome di tutta la cittadinanza che sarà chiamata a farlo nella propria abitazione"

Bandiere a mezz’asta in tutti i Comuni martedì 31 marzo. L’appello a raccogliere l’iniziativa promossa da Anci nazionale arriva anche nelle Marche e Maurizio Mangialardi, presidente di Anci Marche, la rilancia a tutti i sindaci.



“Viviamo un momento di grande difficoltà – ha scritto Mangialardi nella lettera indirizzata ai colleghi sindaci – in una situazione di estremo sconforto nel vederci privati anche della possibilità di stringere per l’ultima volta i nostri cari e dare loro una degna sepoltura“.