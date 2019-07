Mercoledì 24 luglio alla chiesa della Croce di Senigallia il concerto “Cantate Domino” Si esibisce il Vox Phoenicis diretto da Carlo Paniccià

142 Letture Cultura e Spettacoli

Si svolgerà mercoledì 24 luglio 2019 alle ore 21.15, con ingresso libero, nella chiesa della Croce di Senigallia il concerto “Cantate Domino, salmi di lode e di giubilo” del Vox Phoenicis diretto da Carlo Paniccià.

Il concerto è inserito nell’edizione 2019 della rassegna “Iter Pulchritudinis, viaggio d’estate nella Bellezza alla chiesa della Croce” sotto il patrocinio della Diocesi di Senigallia, della Confraternita del Ss.Sacramento e Croce e del Comune di Senigallia.

Il concerto “Cantate Domino” presenta un composito e variegato programma musicale legato alla gioiosa acclamazione contenuta in diversi salmi e proposta in canto attraverso l’esecuzione di mottetti di diversi autori. Dall’introito in gregoriano della V Domenica di Pasqua, ai mottetti sull’acclamazione salmica di Ottavio Pitoni e Claudio Monteverdi. “Cantate Domino” sarà intervallato da inni, preghiere e acclamazioni composte da Nicolj Kedrov, Maurice Duruflé, Javier Busto, Thomas Tallis, Roberto Di Marino.

L’ambientazione architettonica della chiesa della Croce sarà esaltata ulteriormente dal repertorio che sarà eseguito totalmente a cappella. La chiesa della Croce in Senigallia è stata edificata nel 1608 per volontà della Confraternita del Sacramento e della Croce vicino alla centrale piazza Roma. L’esterno in stile tardo rinascimentale contrasta con l’interno barocco, caratterizzato da sei altari laterali che circondano la pala d’altare del “Trasporto di Cristo al sepolcro” di Federico Barocci, posta sopra l’altare maggiore.

Il soffitto interno a cassettoni quadrati è di notevole pregio anche per la ricchezza degli elementi presenti.

Nella chiesa della Croce è custodito un organo realizzato nel 1775 dall’organaro veneto Gaetano Callido.

Da

Confraternita della Croce