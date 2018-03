Senigallia Bene Comune organizza una Tavola Rotonda sullo stato del Misa Si terrà giovedì 22 marzo 2018 alle ore 21:00 all’Auditorium di San Rocco

Una Tavola Rotonda sullo stato del Misa e dei lavori previsti dalla regione: è questo il focus dell’incontro organizzato da Senigallia Bene Comune in programma per giovedì 22 marzo 2018 alle ore 21:00 all’Auditorium di San Rocco e presentato in una conferenza svoltasi nella mattinata del 19 marzo.



“Vogliamo che la popolazione senigalliese sia consapevole per quello che concerne i lavori previsti dalla regione e su quello che è l’effettivo stato del fiume Misa; – ha dichiarato Giorgio Sartini, esponente di SBC – si tratta di un’occasione importante per l’intera cittadinanza perché saranno trattati i temi relativi allo stato delle arginature del Misa e dei lavori previsti con i finanziamenti annunciati dal’Assessore Regionale Sciapichetti che ha le deleghe alla Difesa del suolo e alla Protezione Civile”.

“Potremo inoltre ascoltare su quanto riferito a Contratto di Fiume dal’ing. Nafez del Consorzio di Bonifica, consorzio incaricato dal Presidente Regionale Ceriscioli della sistemazione delle arginature e dell’alveo del Misa”.

Verrà trattato anche il ruolo della Vasca di Laminazione di Brugnetto illustrandone le funzionalità e la capacità o meno di evitare alluvioni alla città di Senigallia in considerazione dell’attuale stato del tratto a valle della costituenda vasca di laminazione.

Durante l’incontro verranno proiettati inoltre dei filmati per visualizzare la reale situazione degli argini al loro interno alla Marazzana e alle Bettolelle.

Tra gli invitati a sedere al tavolo in qualità di relatori: Angelo Sciapichetti, Assessore Regionale alla Difesa del suolo e alla Protezione Civile, l’ing. Gianni Roccato, Dirigente Protezione Civile del Comune di Senigallia, Maurizio Mangialardi, Sindaco di Senigallia e Presidente ANCI Marche, l’ing.Alberto Romagnoli, Presidente del’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona, l’avv. Corrado Canafoglia, Avvocato dell’Unione Consumatori e rappresentante del Coordinamento degli Alluvionati, l’ing Vito Macchia, componente della Lista Civica Senigallia Bene Comune.