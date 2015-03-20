BeatleSenigallia at the Castle Le meravigliose canzoni dei Beatles al 'Bar del Castello' di Sassoferrato

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BeatleSenigallia prosegue i suoi eventi primaverili facendo tappa a Sassoferrato, al ‘Bar del Castello’, continuando il suo peregrinare per coinvolgere e valorizzare le eccellenze presenti nel meraviglioso entroterra delle Marche.

Domenica 17.05.2026 ore 19.00: nella splendida cornice del ‘Bar del Castello’ a Sassoferrato (Piazza Matteotti 11, tel. 0732-041842), è in programma uno straordinario “Aperitivo Musicale” con ‘BeatleSenigallia at the Castle’ (Paolo Fornaroli voce e chitarra acustica, Matteo Pirani chitarra solista e voce, Paolo Molinelli voce narrante).

Il ‘Bar del Castello’ è un accogliente locale situato nel cuore del centro storico di Sassoferrato, caratterizzato da un’atmosfera tradizionale marchigiana.

Offre colazioni, paste fresche, aperitivi e un’area esterna sotto i Portici: un vero e proprio punto di riferimento per la comunità Sassoferratese e per i numerosi turisti.

Situato nella parte alta del borgo, denominata appunto “Castello”, il Bar si trova nel cuore medievale della città, vicino alle bellezze storico ed artistiche che sarà ammirare vedere in occasione del concerto di BeatleSenigallia.

Nell’attesa del calendario della manifestazione estiva ‘BeatleSenigallia 2026, Vi aspettiamo a Sassoferrato!