Senigallia Cambia – Cambia Senigallia – Avs candida Rossella Perini "La città ha subito il prevalere di interessi immobiliari"

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Ho lavorato per oltre 30 anni al Comune di Senigallia. Questa esperienza lavorativa, oltre ad avermi consentito di maturare competenze amministrative, mi ha resa più consapevole di quanto un “buon governo” possa incidere sulla qualità della vita dei cittadini.

In questi anni di governo del centrodestra la città si è impoverita su tutti i fronti da quello sociale a quello culturale, dal settore ambientale a quello urbanistico, caratterizzandosi per l’assenza di qualsivoglia visione o progettualità positiva senza riuscire nemmeno ad utilizzare bene le ingenti risorse del PNR.

La città ha subito il prevalere di interessi immobiliari sul bene comune e ha registrato la supina adesione della giunta Olivetti al progetto della Regione Marche di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro storico della città mediante la realizzazione dello sciagurato ponte a brugola.

Mi sono candidata perché penso che sia ormai giunto il momento di contribuire a ridare un “buon governo” alla città, cercando tutti insieme di farla rinascere. Oggi più che mai ci sono le condizioni per farlo: i partiti, le liste civiche e i movimenti che sostengono Dario Romano Sindaco sono forti e coesi e lavorano con determinazione e convinzione per raggiungere questo obiettivo.”

Rossella Perini, candidata nella lista Senigallia Cambia – Cambia Senigallia – Avs.