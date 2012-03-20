US Pallavolo Senigallia, niente Supercoppa, ma la stagione resta memorabile L'Apav Calcinelli Lucrezia vince 3-1 in un match tiratissimo, i neroazzurri erano già promossi in C - FOTO

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Non riesce la doppietta alla US Pallavolo Senigallia maschile che esce sconfitta 3-1 a Pesaro dalla Apav Calcinelli Lucrezia nella finale di Supercoppa Marche di serie D.

La manifestazione voluta dalla Fipav per questa stagione metteva di fronte la vincitrice del campionato, appunto l’US Pallavolo Senigallia, e la vincitrice della Coppa Marche, l’Apav Calcinelli Lucrezia.

Quest’ultima ha vinto 3-1 sul neutro di Pesaro una partita tiratissima, come testimoniato dai parziali: 25-18 23-25 26-28 24-26.

L’US perde una partita in cui ha fatto un punto complessivamente più degli avversari, cedendo in due dei tre set ai vantaggi ma onore al merito alla forte Apav e nulla cambia per i neroazzurri che avevano già disputato una stagione memorabile, riportando a distanzia di un decennio i colori US in serie C dopo un campionato di D indimenticabile per coach Fini, il suo staff e tutti i ragazzi, segnato da ben 24 vittorie in 26 partite.

“C’è rammarico perché ci tenevamo – sottolinea il tecnico – ma complimenti all’Apav: è stata una bella partita che i nostri avversari hanno meritato di vincere. Noi siamo stati troppo alterni in servizio e ricezione”.

“Ma posso solo essere grato a questo gruppo eccezionale – aggiunge Fini – Se a settembre ci avessero detto che saremmo stati promosso direttamente senza nemmeno passare per i play-off avremmo firmato. Alcuni ragazzi hanno chiuso un loro percorso con questa stagione e non posso che ringraziarli per quanto dato ai colori nerazzurri. Il futuro ci riserva un torneo come la C decisamente più ostico della D ma sono convinto che la società saprà lavorare al meglio per far sì che la squadra possa essere pronta al massimo campionato regionale”.