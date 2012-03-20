Trentunesimo Torneo ‘Festa del Tennistavolo’ A Senigallia 100 partecipanti da tutta Italia, dagli 11 agli 88 anni

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La città di Senigallia si è animata nel mese di aprile con la trentunesima edizione della Festa del Tennistavolo, un evento che ha attirato appassionati provenienti da tutta Italia, in particolare dalle regioni Piemonte, Lombardia, Lazio, Veneto, Marche e Toscana.

Circa 100 partecipanti si sono sfidati in diverse competizioni, gara a squadre, doppi e singoli, tutte sotto la supervisione dell’arbitro GianBeppe Cuatto. Tra i concorrenti si sono distinti Vasile Gabriel, il più giovane di soli 11 anni, ed Ercolani Mario, il più anziano di 88 anni, evidenziando la grande varietà di età e di livelli di esperienza presenti nel torneo.

L’organizzatore Franco Sasso, di Roma, ha mostrato grande disponibilità ed entusiasmo, impegnandosi anche come giocatore in emozionanti partite. Con lui, Enzo Pettinelli e Sabrina Moretti hanno accolto con calore i partecipanti, molti dei quali sono ormai diventati amici, contribuendo a creare un’atmosfera di convivialità e passione per il tennis tavolo.

La vivace comunità di Senigallia ha coinvolto i partecipanti anche nelle attività della città aiutata da belle giornate di sole che hanno permesso agli appassionati della prima tintarella di godersi la spiaggia, aggiungendo un tocco di relax e divertimento a questa festa sportiva.