Sarà Senigallia ad ospitare, il 16 e 17 maggio 2026, il 4° Trofeo “Tour in Sidecar – Alla scoperta delle Marche” Un'occasione per conoscere il territorio

313 Letture Cronaca

Sarà Senigallia ad ospitare, il 16 e 17 maggio 2026, il 4° Trofeo “Tour in Sidecar – Alla scoperta delle Marche”, manifestazione ASI turistico-culturale con prove cronometrate che rappresenta ormai un appuntamento unico nel suo genere nel panorama motoristico nazionale.



L’evento, dedicato ai sidecar storici e d’epoca e che si svolge una sola volta all’anno, nasce dalla collaborazione tra cinque importanti realtà marchigiane del motorismo storico: il Registro Storico Benelli di Pesaro, il Club Motori d’Epoca di Senigallia, l’AutoClub Luigi Fagioli di Osimo, il C.A.M.P.E. – Club Auto Moto d’Epoca Piceno di Porto San Giorgio e il Club Auto Moto Storiche Picenum di Ascoli Piceno.

Ogni anno l’organizzazione è affidata, a rotazione, ad uno dei club promotori, mantenendo però sempre vivo lo spirito di collaborazione che caratterizza l’iniziativa fin dalla prima edizione. Per il 2026 sarà il turno del Club Motori d’Epoca di Senigallia, che coordinerà l’evento con il supporto operativo e organizzativo degli altri sodalizi marchigiani.

Il “Tour in Sidecar Marche” non è soltanto un raduno motoristico, ma un vero viaggio tra cultura, storia, paesaggio ed enogastronomia marchigiana, capace di coniugare la passione per i motori storici con la valorizzazione del territorio marchigiano.

I partecipanti saranno accompagnati in un itinerario che toccherà alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio: dal Museo della Mezzadria alla Chiesa delle Grazie con la celebre “Madonna con Bambino” del Perugino, passando per il Museo del Giocattolo di Piticchio, oltre a momenti conviviali e degustazioni nelle realtà enogastronomiche del territorio, come quella prevista presso la Cantina Venturi.

La seconda giornata sarà dedicata al centro storico di Senigallia, con visita guidata alla Rocca Roveresca e al Palazzetto Baviera, prima della tradizionale prova cronometrata in salita, inserita nel calendario ASI e valida per il 4° Trofeo Tour in Sidecar Marche.

L’iniziativa, che anno dopo anno continua a crescere e a distinguersi per l’originalità della proposta, richiamando appassionati, collezionisti e curiosi da ogni parte del Paese, conferma, ancora una volta, il forte legame tra cultura motoristica, turismo e promozione del territorio, offrendo ai partecipanti un’esperienza autentica e coinvolgente.

Per Senigallia sarà anche un’importante occasione di visibilità e accoglienza, grazie alla capacità dell’evento di attrarre curiosi, appassionati e famiglie.

Dagli

Organizzatori