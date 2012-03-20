Pattinaggio, presentata la 4° edizione del Trofeo Vesmaco Città di Senigallia In programma da giovedì 14 a domenica 17 maggio

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Da giovedì 14 a domenica 17 maggio la società sportiva LunA Sports Academy di Senigallia del Presidente Roberto Arthemalle organizza la quarta edizione del Trofeo Vesmaco Città di Senigallia “Sergio Rossi”, manifestazione internazionale di pattinaggio velocità che si svolgerà al pattinodromo senigalliese Francesco Stefanelli. Sarà l’unica tappa italiana delle cinque complessive del nuovo circuito europeo Speed Track European Series, organizzato dalla federazione internazionale World Skate Europe.

Rispetto allo scorso anno, edizione cui hanno preso parte circa 700 atleti, quest’anno la partecipazione crescerà notevolmente: sono attesi a Senigallia, infatti, quasi mille pattinatori di 120 società e team diversi, rispetto alle 106 realtà rappresentate lo scorso anno, atleti provenienti da diversi continenti, per un totale di circa duemila persone, accompagnatori compresi, che dai prossimi giorni saranno presenti a Senigallia. Tra questi anche la nazionale colombiana, quella messicana, quella olandese, ma anche tanti altri campioni, tra cui moltissimi iridati, provenienti da tutto il mondo, compresa una selezione azzurra di 40 pattinatori convocati per la circostanza dal commissario tecnico della nazionale, Massimiliano Presti. Attesa nei prossimi giorni a Senigallia, come ospite e non come atleta, anche Francesca Lollobrigida, doppio oro olimpico nei 3mila e 5mila su ghiaccio ai Giochi di Milano-Cortina.

I rappresentanti della LunA Sports Academy, allenati da Luca Bernacchia, tecnico internazionale che fa parte del team nazionale federale, saranno in tutto trentacinque, e tra questi ci sono Alessio Piergigli, campione europeo e vice campione del mondo senior, e Alice Sorcionovo, anche lei campionessa europea e vice campione del mondo junior. La manifestazione sarà seguita anche in mondovisione grazie a un servizio di streaming. L’evento, diventato ormai una felice consuetudine a Senigallia, è stato presentato stamattina allo Skizzo Bar del lungomare Mameli a Senigallia, presenti il presidente Roberto Arthemalle, l’assessore regionale Tiziano Consoli, il presidente del Coni Marche Fabio Luna, e Jorge Roldàn, dirigente federazione colombiana di pattinaggio, già presente in città con la nazionale.

«È per noi un’enorme soddisfazione essere riusciti a portare nuovamente un evento così importante nella nostra città – ha spiegato Arthemalle –. Ringrazio l’amministrazione comunale, il sindaco Massimo Olivetti e in particolare il vicesindaco Riccardo Pizzi, sempre al nostro fianco, la Regione nella persona dell’assessore Consoli, il presidente Coni Marche Fabio Luna, World Skate Europe nella figura di Romolo Bugari e il nostro sponsor principale Vesmaco. Un ringraziamento particolare va a tutti i genitori della nostra associazione che, come volontari, ci permettono di gestire un evento di questo livello».

«Senigallia capitale europea del pattinaggio – ha aggiunto Consoli –. La Regione Marche sta investendo su grandi eventi che qualificano lo sport e contribuiscono al turismo, valorizzando le bellezze artistiche e paesaggistiche delle nostre Marche». «Forse non ci rendiamo conto di cosa significa essere l’unica tappa italiana del circuito – ha sottolineato Luna –. Significa che la federazione internazionale ha trovato a Senigallia organizzazione e professionalità. Sul territorio c’è una grande classe dirigente che lavora silenziosamente per tutto questo». Roldàn ha raccontato il Trofeo Vesmaco da chi lo vive da ospite: «Eravamo qui lo scorso anno e siamo tornati, ed è un grande piacere, perché Senigallia ci piace tanto, la gente è gentile e aspettiamo questa gara con trepidazione. Siamo qui per la gara, per la bella pista, l’ospitalità, ma anche per la nazionale italiana con cui abbiamo un confronto di altissimo livello».

Il programma prevede le prime gare giovedì, il momento inaugurale venerdì, sabato sera la conclusione delle prove più importanti e domenica il resto delle competizioni giovanili. In serata sabato è in programma un beach party alla baia del porto.