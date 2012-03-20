M5S Senigallia, Ricciardi sulla sanità pubblica: “Regioni centri di potere e clientele” In un Auditorium San Rocco pieno, si è svolto il 10 maggio il Convegno sulla Sanità promosso dal Movimento 5 Stelle

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In un Auditorium San Rocco pieno, si è svolto il 10 maggio il Convegno sulla Sanità promosso dal Movimento 5 Stelle, un incontro che ha acceso il dibattito sulle criticità della sanità pubblica nazionale e regionale, ma anche sulle prospettive future per Senigallia.

Ospite graditissimo è stato Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, affiancato dalla consigliera regionale Marta Ruggeri, dal candidato al consiglio comunale Paolo Battisti, dall’oncologa Rita Ficarelli e dal candidato sindaco del centrosinistra Dario Romano.

Ad aprire il convegno è stato Dario Romano, il candidato a Sindaco per il centro-sinistra unito, che, mutuando lo slogan del Movimento 5 Stelle sul Comune come ‘Casa di Vetro’, ha posto l’accento su uno dei punti programmatici del M5S, e cioè la costituzione di una Consulta sulla Sanità. “Non basta costruire edifici se poi mancano servizi, medici e strumenti, come sta facendo la destra”, ha detto Romano, che ha ribadito come il Comune debba tornare a essere un punto di riferimento per i cittadini sia di Senigallia che della vallata sul tema sanitario, per un territorio che coinvolge circa 80mila abitanti e che d’estate arriva a 120mila.

Riccardo Ricciardi ha puntato il dito contro le politiche del Governo Meloni, accusato di investire troppo poco nella sanità pubblica e di favorire, invece, il settore privato. Ricciardi ha parlato della necessità di una programmazione seria e strutturata per comparti fondamentali come sanità, scuola, sicurezza e agricoltura, denunciando come oggi l’unico settore a ricevere risorse dettagliate e certe sia quello della difesa.

Il capogruppo pentastellato alla Camera ha affrontato anche temi internazionali e sociali, sottolineando come la politica debba tornare ad assumersi la responsabilità di scelte concrete e quotidiane, mettendo al centro i bisogni reali dei cittadini. Tra i passaggi più significativi del suo intervento anche una riflessione sul sistema sanitario regionale: secondo Ricciardi, le Regioni sono diventate troppo spesso “centri di potere e clientele”, perdendo di vista le esigenze delle persone.

Sulla situazione marchigiana è intervenuta poi Marta Ruggeri, che ha evidenziato le principali criticità create dalla giunta regionale guidata dal centrodestra: liste d’attesa sempre più lunghe, crescita della mobilità passiva sanitaria e un piano socio-sanitario regionale giudicato inadeguato e completamente da ripensare. Ruggeri ha ribadito la necessità di tornare a investire davvero nella sanità pubblica territoriale, garantendo servizi efficienti e vicini ai cittadini.

La dottoressa Rita Ficarelli Ha fatto una breve cronistoria da quando il Servizio Sanitario è diventato pubblico fino al Titolo 5 … passando per l’intra moenia (genesi 1992, consolidamento 1999 con il governo Prodi) fino alla situazione dei consultori. Secondo la Ficarelli la salvezza del nostro SSN passa attraverso una alfabetizzazione e consapevolezza dei cittadini in una materia così complessa.

L’intervento di Paolo Battisti si è incentrato su Senigallia: da 16 anni porta avanti una proposta considerata innovativa e unica in Italia: la creazione di una Consulta Comunale della Sanità.

La Consulta nascerà con un obiettivo preciso: unire Senigallia sul tema della salute, superando ogni appartenenza. “La Sanità Pubblica non ha colore politico” è il principio alla base della proposta di Battisti, che punta a creare una rete stabile tra operatori sanitari, OSS, infermieri, medici, associazioni socio-sanitarie, partiti politici e cittadini.

L’idea è quella di costruire uno strumento permanente di confronto e proposta capace di dare maggiore forza al sindaco, quale prima autorità sanitaria del territorio, nei rapporti con la Regione Marche. Una voce unitaria di Senigallia per difendere e migliorare la sanità pubblica locale.

All’interno della Consulta verrebbero affrontati sia i problemi concreti della sanità cittadina sia le proposte per potenziare la medicina territoriale: telemedicina, assistenza domiciliare, sviluppo delle Case di Comunità, Ospedale di Comunità, rafforzamento del Pronto Soccorso e investimenti in personale e strumentazioni moderne.

La Consulta sarà il primo passo per far sentire finalmente la voce della città in un Governo della Regione che in 5 anni ci ha totalmente abbandonati.

Movimento 5 Stelle Senigallia (parte del Gruppo Val Misa)