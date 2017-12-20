Logo farmacieFarmacie di turno


Paolucci Dott.ssa Francesca
Adesso
20°
Domenica
15° / 20°
Lunedì
14° / 24°
Martedì
15° / 24°
Mercoledì
13° / 19°
Giovedì
12° / 21°
Venerdì
13° / 19°
Sabato
12° / 19°
Domenica
16° / 21°
Lunedì
13° / 21°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

US Pallavolo Senigallia: ora la Supercoppa regionale per chiudere in bellezza

Domenica 10 maggio i vincitori del campionato affronteranno a Pesaro l'Apav Calcinelli Lucrezia, vincitori della Coppa Marche

167 Letture
commenti
Sport
Ascolta la notizia
SenigalliaNotizie.it - Iscriviti al canale Whatsapp
US Pallavolo Senigallia maschile

Si chiude una stagione memorabile, che ha segnato il ritorno in serie C dopo un decennio, per la US Pallavolo Senigallia maschile di coach Francesco Fini che però è attesa da un’ultima, importante, partita.

Domenica 10 maggio alle ore 16.30 a Pesaro (Palestra Brancati) i tifosi neroazzurri non possono mancare alla finale che assegna la Supercoppa: di fronte proprio l’US che ha vinto il campionato e l’Apav Calcinelli Lucrezia che ha vinto la Coppa Marche.

US Pallavolo Senigallia maschile - Supercoppa Serie DLa Supercoppa, per la C e la D, mette infatti di fronte chi ha vinto il campionato e chi ha vinto la Coppa ed è una novità voluta dalla Fipav Marche.

Appuntamento storico e imperdibile per i tifosi US chiamati a sostenere una squadra che non ha solo vinto il campionato ma ha dato spesso spettacolo, mostrando gioco e carattere e vincendo ben 24 delle 26 partite di serie D.

Allora tutti a Pesaro, alla Palestra Brancati di via Lamarmora, alle 16.30, domenica 10, per gridare tutti assieme Forza Us!

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura