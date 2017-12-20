US Pallavolo Senigallia: ora la Supercoppa regionale per chiudere in bellezza Domenica 10 maggio i vincitori del campionato affronteranno a Pesaro l'Apav Calcinelli Lucrezia, vincitori della Coppa Marche

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Si chiude una stagione memorabile, che ha segnato il ritorno in serie C dopo un decennio, per la US Pallavolo Senigallia maschile di coach Francesco Fini che però è attesa da un’ultima, importante, partita.

Domenica 10 maggio alle ore 16.30 a Pesaro (Palestra Brancati) i tifosi neroazzurri non possono mancare alla finale che assegna la Supercoppa: di fronte proprio l’US che ha vinto il campionato e l’Apav Calcinelli Lucrezia che ha vinto la Coppa Marche.

La Supercoppa, per la C e la D, mette infatti di fronte chi ha vinto il campionato e chi ha vinto la Coppa ed è una novità voluta dalla Fipav Marche.

Appuntamento storico e imperdibile per i tifosi US chiamati a sostenere una squadra che non ha solo vinto il campionato ma ha dato spesso spettacolo, mostrando gioco e carattere e vincendo ben 24 delle 26 partite di serie D.

Allora tutti a Pesaro, alla Palestra Brancati di via Lamarmora, alle 16.30, domenica 10, per gridare tutti assieme Forza Us!