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Senigallia, tante economie un solo futuro: lunedì 11 maggio un incontro pubblico

L'appuntamento è all'Auditorium San Rocco alle ore 18

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Politica
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Dario Romano candidato sindaco - Elezioni comunali Senigallia 2026
Senigallia, tante economie un solo futuro

La conferenza, organizzata dal PD Senigallia, vuole approfondire il tema dello sviluppo economico di Senigallia, analizzando il rapporto tra le specificità del territorio e le dinamiche economiche regionali.

Attraverso contributi di esperti e momenti di confronto con la cittadinanza, vogliamo stimolare una riflessione condivisa sul futuro della città, nella quale il ruolo del Comune sia centrale nella valorizzazione delle risorse locali, nella tutela della qualità del lavoro e nella promozione di una visione plurale, innovativa e sostenibile dell’economia locale.

Senigallia, tante economie un solo futuroGli interventi sono affidati a:
Giuseppe Fiorini, imprenditore
Renato Mandolini, imprenditore e presidente GIS Senigallia
Pietro Marcolini, assessore Bilancio e Progettualità di Fabriano e docente UNIMC
Giovanni Dini, direttore Ufficio Studi CNA

Interverrà Dario Romano, candidato sindaco di Senigallia per la coalizione di centrosinistra.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

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