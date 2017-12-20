Senigallia, tante economie un solo futuro: lunedì 11 maggio un incontro pubblico L'appuntamento è all'Auditorium San Rocco alle ore 18

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La conferenza, organizzata dal PD Senigallia, vuole approfondire il tema dello sviluppo economico di Senigallia, analizzando il rapporto tra le specificità del territorio e le dinamiche economiche regionali.

Attraverso contributi di esperti e momenti di confronto con la cittadinanza, vogliamo stimolare una riflessione condivisa sul futuro della città, nella quale il ruolo del Comune sia centrale nella valorizzazione delle risorse locali, nella tutela della qualità del lavoro e nella promozione di una visione plurale, innovativa e sostenibile dell’economia locale.

Gli interventi sono affidati a:

– Giuseppe Fiorini, imprenditore

– Renato Mandolini, imprenditore e presidente GIS Senigallia

– Pietro Marcolini, assessore Bilancio e Progettualità di Fabriano e docente UNIMC

– Giovanni Dini, direttore Ufficio Studi CNA

Interverrà Dario Romano, candidato sindaco di Senigallia per la coalizione di centrosinistra.

La cittadinanza è invitata a partecipare.