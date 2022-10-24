Scomparsa di Claudio Crivellini, il ricordo di Alessandro Regni e di Fratelli d’Italia Messaggio di cordoglio dal coordinatore e dai componenti di FDI

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Con profondo dispiacere apprendo della scomparsa di Claudio Crivellini, figura storica della destra senigalliese, nonché parte integrante del nostro Direttivo locale di Fratelli d’Italia, e punto di riferimento umano e politico per tanti di noi.

Da giovane coordinatore di Fratelli d’Italia a Senigallia, avrei voluto avere ancora più occasioni di confronto con lui, per comprendere meglio un modo di vivere la politica fatto di militanza, sacrificio, appartenenza e valori portati avanti con coerenza negli anni.

Anche nel poco tempo condiviso, Claudio ha saputo trasmettere molto: una guida riflessiva, capace di stimolare il pensiero critico indipendente senza mai imporre idee, ma invitando sempre a ragionare, approfondire e difendere con convinzione ciò in cui si crede giusto per la comunità.

Nel suo percorso istituzionale e politico ha infatti rappresentato con serietà e dedizione i valori della nostra comunità politica, mantenendo sempre grande rispetto per le istituzioni e per il confronto umano, a prescindere dai colori politici.

Alla sua famiglia, agli amici e a chi ha anche solo un piccolo ricordo con lui, va un sentito abbraccio ed il cordoglio collettivo di tutti i componenti locali di Fratelli d’Italia.

Ciao Claudio.

Alessandro Regni – Coordinatore FdI Senigallia