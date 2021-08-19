Dalle Marche un “equipaggio di terra” in piazza a Senigallia sabato 9 maggio "Come Spazio Comune Autogestito Arvultùra scenderemo in piazza ed invitiamo la cittadinanza a partecipare"

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La popolazione di Gaza è sotto il fuoco genocida dello stato israeliano. La pulizia etnica agita dall’IDF si è estesa alla Cisgiordania e al Libano.

La guerra che il sionismo ha mosso all’Iran sta incendiando il Medioriente. La questione palestinese, la sua resistenza, resta il baricentro di questo scenario della guerra globale a pezzi.

Per infrangere l’ordine della guerra e portare aiuti umanitari, la Global Sumud Flotilla sta navigando verso la Striscia con un duplice obiettivo: aprire un corridoio sicuro per i rifornimenti e ridestare l’attenzione della comunità internazionale sulla crisi palestinese.

In queste ore la flottiglia si trova in Grecia. Nei prossimi giorni, dopo lo scalo in Turchia, punterà verso le acque antistanti Gaza. A bordo ci sono anche tre attivisti marchigiani: Vittorio e Maurizio di Senigallia, Marco di Ancona.

La missione comporta rischi concreti. In passato, l’esercito israeliano ha già fermato iniziative analoghe in acque internazionali, sequestrando imbarcazioni e arrestando gli attivisti. Anche per questo, un “equipaggio di terra” si mobilita nelle Marche.

L’appuntamento è per sabato 9 maggio alle ore 17.00 in piazza a Senigallia, dove si terrà una manifestazione di sostegno alla Flotilla e al popolo palestinese.

Come Spazio Comune Autogestito Arvultura scenderemo in piazza ed invitiamo la cittadinanza a partecipare a questa presa collettiva di parola.

La solidarietà è un’arma. Usiamola.