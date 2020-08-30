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I risultati della Polisportiva Senigallia

Fase interregionale Uisp

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Sport
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Sabato 2 Maggio, presso il Palarozzi di Villa Pigna in provincia di Ascoli Piceno, si è svolta la fase Interregionale dell’ente di promozione sportiva Uisp.


La Polisportiva Senigallia si è presentata alla competizione con 33 ginnaste, le stesse che parteciperanno al Campionato Nazionale che si terrà a Pisa dal 22 Maggio al 7 Giugno.

Le ginnaste senigalliesi hanno affrontato questa gara come test per la fase successiva ottenendo innumerevoli podi che mettono in risalto l’ottima preparazione raggiunta a questo punto dell’anno sportivo agonistico dalle atlete.

Marche, Lazio, Emilia Romagna e Sardegna sono state le regioni partecipanti che hanno schierato sulla pedana le loro migliori ginnaste e hanno dato vita ad una giornata di confronto tecnico e di puro sport.

Per le ginnaste appartenenti al settore Ginnastica Ritmica della ASD Polisportiva Senigallia i risultati sono stati molteplici:
ROCCHETTI IRENE 1^ ALLE CLAVETTE 4^ CAT SENIOR
. PETTINARI ELEONORA 2^ ALL AROUND 2^ CAT SENIOR
( 1^ alle clavette,1^ al nastro)
. BITTONI MARGHERITA 1^ AL CERCHIO E 1^ ALLE CLAVETTE 3^ CAT SENIOR
. FERRETTI REBECCA 1^ ALLA PALLA E 3^ ALLE CLAVETTE 3^ CAT SENIOR
. MACARRA SOFIA 2^ ALLA PALLA E 2^ ALLE CLAVETTE 3^ CAT SENIOR
. COPPIA 3^ ELITE SENIOR ZUARES-ROCCHETTI 1^ CON L ATTREZZO PALLA
. COPPIA 3^ BASE FERRETTI-BITTONI 3^ CLASSIFICATA E MACARRA- MASCIA 2^ CLASSIFICATA
. MASCIA ISABELLA 2° CLASSIFICATA ALL AROUND 2° CATEGORIA ELITE SENIOR
(2° al cerchio, 2° alla fune)
. FILIPPONI AURORA 1^ ALL AROUND 2^ CAT JUNIOR
(1^ al cerchio, 1^ alle clavette)
. BRECCIA SOPHIE 2^ ALL AROUND 2^ CAT JUNIOR
( 1^ alla fune, 1^ al nastro)
. GREGORINI ALESSIA 1^ ALLA FUNE E 1^ AL CERCHIO 3^ CAT ELITE ALLIEVE
. SQUADRA CAT N (PETTINARI-BRECCIA-FILIPPONI) 1^ CLASSIFICATA
. LUZI NORA E CIUCCOLI ANDREA IN FASCIA ORO PICCOLI OSCAR BASE
. CAPUOZZO GIOIA 1^ CLASSIFICATA MINI PRIMA BASE ESORDIENTI
. TARSI BIANCA 1^ ALL AROUND MINI PRIMA ELITE ESORDIENTI
. SQUADRA MINI PRIMA ESORDIENTI 2^ CLASSIFICATA ( TASSI, CRIVELLI, STEFANINI, MIGLIACCIO)
. SQUADRA CAT A/B 1^ CLASSIFICATA ( BRANCHINI, MANCINI, TARSI)
. RAPPRESENTATIVA 1^ CAT
1^ CLASSIFICATA SQ.A ( NAPOLEONE, HAVRYS, CONTI, ALFONSI)
2^ CLASSIFICATA SQ. B ( SANTINI, BALDUCCI STEFANINI, MIGLIACCIO)
. POMILI GIADA 2^ ALL AROUND 2^ CAT ALLIEVE
( 2^ alla palla, 1^ alla fune)

. SQUADRA MINI PRIMA COLLETTIVO (MARASCA, DICURSI, CARBINI) 1° CLASSIFICATA

Una giornata di sorrisi e di successi per le nostre atlete che rendono orgoglioso l’intero settore e l’intero staff tecnico che prosegue la preparazione per rendere le performance sempre piu’ precise e competitive.
Alison Marzi, Martina Abbrugiati, Isabella Mascia, Silvia Giacchetti, Rimma Ahkkimova, coadiuvate dalla responsabile di settore si dicono soddisfatte delle proprie allieve e del lavoro tecnico che si continua a portare avanti da tempo rappresentando l’unica realtà sul territorio a fornire qualità e competenza sportiva.

Polisportiva Senigallia a.s.d.
Polisportiva Senigallia a.s.d.
Pubblicato Giovedì 7 maggio, 2026 
alle ore 10:09
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