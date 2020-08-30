I risultati della Polisportiva Senigallia Fase interregionale Uisp

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Sabato 2 Maggio, presso il Palarozzi di Villa Pigna in provincia di Ascoli Piceno, si è svolta la fase Interregionale dell’ente di promozione sportiva Uisp.



La Polisportiva Senigallia si è presentata alla competizione con 33 ginnaste, le stesse che parteciperanno al Campionato Nazionale che si terrà a Pisa dal 22 Maggio al 7 Giugno.

Le ginnaste senigalliesi hanno affrontato questa gara come test per la fase successiva ottenendo innumerevoli podi che mettono in risalto l’ottima preparazione raggiunta a questo punto dell’anno sportivo agonistico dalle atlete.

Marche, Lazio, Emilia Romagna e Sardegna sono state le regioni partecipanti che hanno schierato sulla pedana le loro migliori ginnaste e hanno dato vita ad una giornata di confronto tecnico e di puro sport.

Per le ginnaste appartenenti al settore Ginnastica Ritmica della ASD Polisportiva Senigallia i risultati sono stati molteplici:

ROCCHETTI IRENE 1^ ALLE CLAVETTE 4^ CAT SENIOR

. PETTINARI ELEONORA 2^ ALL AROUND 2^ CAT SENIOR

( 1^ alle clavette,1^ al nastro)

. BITTONI MARGHERITA 1^ AL CERCHIO E 1^ ALLE CLAVETTE 3^ CAT SENIOR

. FERRETTI REBECCA 1^ ALLA PALLA E 3^ ALLE CLAVETTE 3^ CAT SENIOR

. MACARRA SOFIA 2^ ALLA PALLA E 2^ ALLE CLAVETTE 3^ CAT SENIOR

. COPPIA 3^ ELITE SENIOR ZUARES-ROCCHETTI 1^ CON L ATTREZZO PALLA

. COPPIA 3^ BASE FERRETTI-BITTONI 3^ CLASSIFICATA E MACARRA- MASCIA 2^ CLASSIFICATA

. MASCIA ISABELLA 2° CLASSIFICATA ALL AROUND 2° CATEGORIA ELITE SENIOR

(2° al cerchio, 2° alla fune)

. FILIPPONI AURORA 1^ ALL AROUND 2^ CAT JUNIOR

(1^ al cerchio, 1^ alle clavette)

. BRECCIA SOPHIE 2^ ALL AROUND 2^ CAT JUNIOR

( 1^ alla fune, 1^ al nastro)

. GREGORINI ALESSIA 1^ ALLA FUNE E 1^ AL CERCHIO 3^ CAT ELITE ALLIEVE

. SQUADRA CAT N (PETTINARI-BRECCIA-FILIPPONI) 1^ CLASSIFICATA

. LUZI NORA E CIUCCOLI ANDREA IN FASCIA ORO PICCOLI OSCAR BASE

. CAPUOZZO GIOIA 1^ CLASSIFICATA MINI PRIMA BASE ESORDIENTI

. TARSI BIANCA 1^ ALL AROUND MINI PRIMA ELITE ESORDIENTI

. SQUADRA MINI PRIMA ESORDIENTI 2^ CLASSIFICATA ( TASSI, CRIVELLI, STEFANINI, MIGLIACCIO)

. SQUADRA CAT A/B 1^ CLASSIFICATA ( BRANCHINI, MANCINI, TARSI)

. RAPPRESENTATIVA 1^ CAT

1^ CLASSIFICATA SQ.A ( NAPOLEONE, HAVRYS, CONTI, ALFONSI)

2^ CLASSIFICATA SQ. B ( SANTINI, BALDUCCI STEFANINI, MIGLIACCIO)

. POMILI GIADA 2^ ALL AROUND 2^ CAT ALLIEVE

( 2^ alla palla, 1^ alla fune)

. SQUADRA MINI PRIMA COLLETTIVO (MARASCA, DICURSI, CARBINI) 1° CLASSIFICATA

Una giornata di sorrisi e di successi per le nostre atlete che rendono orgoglioso l’intero settore e l’intero staff tecnico che prosegue la preparazione per rendere le performance sempre piu’ precise e competitive.

Alison Marzi, Martina Abbrugiati, Isabella Mascia, Silvia Giacchetti, Rimma Ahkkimova, coadiuvate dalla responsabile di settore si dicono soddisfatte delle proprie allieve e del lavoro tecnico che si continua a portare avanti da tempo rappresentando l’unica realtà sul territorio a fornire qualità e competenza sportiva.