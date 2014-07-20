“Il povero Misa di Senigallia e gli esperimenti Made in Wikipedia” Rognoli: "Cosa non si fa pur di raggranellare qualche voto"

FOTO IN EVIDENZA Argine dx del Misa previsto di allungarlo e riapertura del collegamento Misa-darsena N.Bixio

Nella fiera delle Vanità e della Rete, ci sono leoni di ogni razza. Per esempio, ormai diffusissimi, ci sono i Leoni Esperti, quelli che apprendono collegandosi con Google. Che dopo qualche scrollata diventano appunto maestri. I laureati su Wikipedia, appunto.



Eccolo di nuovo il signor Giorgio Sartini– candidato alle prossime comunali nelle liste della Lega senigalliese, magari anche con la promessa di un assessorato – che ora ci da una lezioncina dal titolo: “Come sono i fiumi nel mondo? E il fiume Misa”.

Tema assai impegnativo vasto – cui non basterebbe un anno universitario. Sartini però indomito – dopo averci, spiegato, la differenza tra una foce a estuario ed una a delta,introduce, riferendosi al Misa, il concetto di IMBUTO INVERTITO: ora, con il dovuto rispetto, se le differenze tra foci si studiano per bene, l’imbuto invertito, mai sentito, è proprio concetto inesistente di un punto di vista morfologico.

Evidentemente il signor Giorgio Sartini ha ampie conoscenze nel campo dell’idraulica, delle costruzioni idrauliche, nella dinamica delle correnti fluviali, nella idrologia: conoscenze che però, che strano, non compaiono nel suo curriculum preso dalla rete, che riporta invece: Responsabile regionale dal 2007 al 2010 per l’informatizzazione dei Servizi Veterinari della Regione gestionali Marche. — responsabile regionale del’ORDINE FRANCESCANO SECOLARE delle MARCHE dal 2001 al 2011. Vice Capofabbrica CIARE, Senigallia, Tecnico della Prevenzione ASUR MARCHE AV2 – SENIGALLIA, SENIGALLIA (ltalia)- Attestati di formazione in applicativi informatici: Word, Excel, Access, SQL Server ASUR MARCHE AV 2 Senigallia, SENIGALLIA (Italia) | – Buone esperienze comunicative acquisite tramite i dieci anni di responsabile regionale dell’Ordine Francescano Secolare – Come si può vedere sono tutte attività fortemente connesse con l’idraulica e la gestione dei fiumi.

Eppure, propone, in accordo con la Giunta Olivetti, una serie di interventi che denotano il totale disinteresse per le sorti del porto e della sua economia: una ricchezza della città, in questi ultimi anni mal trattata, investita solo di dimenticanze, parole e zero fatti.

Il 4 marzo 2026,l’Amministrazione di Senigallia, in qualità di socio del Contratto di fiume Misa-Nevola di cui il Sig. Sartini è Presidente, (proposto dalla giunta in carica) ha avanzato delle importanti, quanto sciagurate proposte tecniche, (non firmate da alcuno) inerenti interventi di natura idraulica da effettuarsi nella zona porto- foce del Misa che sinteticamente ora riporto. (erano già state segnalate in un articolo su Senigallia Notizie il 10/4/2026).

1.Studio per stabilire la giusta modalità per la riduzione dei sedimenti nell’alveo del fiume e del fondale marino nel tratto finale del Misa.

Scheda 1

2.Studio per stabilire l’abbassamento del livello idrico che si ottiene con la riapertura del collegamento tra la 3° darsena del porto e il fiume.

Scheda 2

3.Studio per stabilire l’abbassamento del livello idrico che si ottiene con la realizzazione di un nuovo scolmatore sul lato destro del tratto finale.

Scheda 3

Studio per stabilire la quantificazione con cui variano i mm (???) dei sedimenti, che sono in sospensione, in ogni metro cubo dell’acqua che transita durante le piene

Scheda 4

In un primo momento, appena pubblicate, cliccando sulle “Scheda” appariva in modo chiaro la spiegazione di quello che si sarebbe dovuto fare per soddisfare quanto riportato nel titolo.

Poi improvvisamente tutto è scomparso. Perché?

Ad es. il punto 1) prevedeva il prolungamento dell’argine dx. del Misa, il punto 2) la riapertura del collegamento tra la darsena N.Bixio ed il fiume, il punto 3) prevedeva l’apertura di un tratto dell’argine dx del Misa dopo il faro. Mentre il punto 4) riportava una serie di richieste e studi incomprensibili.

Ricordo che questi interventi erano già stati proposti dal Consorzio di bonifica delle Marche nel 2020 sui quali la Regione aveva avanzato forti perplessità richiedendo integrazioni e che una volta fornite concludeva:“che eventuali ulteriori interventi di sistemazione idraulica nel tratto terminale del Fiume Misa, non contemplati dallo studio, (prolungamento argine dx) se non attentamente valutati potrebbero risultare scarsamente efficaci in termini diabbattimento del rischio, o addirittura produrre un aumento dei tiranti con conseguente aggravamento del rischio stesso.”

L’intervento del prolungamento dell’argine dx del molo fu bocciato, in modo chiaro, dalla Provincia a seguito delle osservazioni avanzate dai Proff. di Idraulica Mancinelli e Brocchini, dal geologo Principi e dall’ing. Rognoli.

Dallo studio della fondazione CIMA sugli eventi alluvionali del settembre 2022 si evidenzia che gli interventi della Tabella A, (vasche di espansione) devono essere considerati prioritari per la messa in sicurezza dei luoghi, in quanto consentono la laminazione dei volumi di piena a monte dell’abitato di Senigallia. In particolare, per una portata con tempo di ritorno pari a 200 anni, il sistema di vasche progettato, in modo preliminare, consente una riduzione del colmo di piena di circa il 60%, passando da un valore di circa 765 m3/s (a valle della confluenza tra i fiumi Misa e Nevola) a meno di 300 m3/s a monte dell’abitato di Senigallia. In assenza di tali opere, infatti, la città verrebbe comunque colpita da esondazioni derivanti dai fenomeni di piena che si verificherebbero a monte.

Ora aridaje: come se nulla fosse, come non ne avessimo già avuti di guai, si ripropongono errori che, se realizzati, potrebbero portare solo danni a Senigallia. Perché? Non vi bastano già il Due Giugno e la disastrosa/inspiegabile/immotivata demolizione del povero Garibaldi? Non vi bastano già le bocciature tecniche?

Perché non è vero che scrollando la Rete si diventi esperti. E se invece è vero che in campagna elettorale si ascolta di tutto e il contrario di tutto, però ora basta con programmi che non stanno né in cielo né in terra, proposti solo per raggranellare qualche voto.

Un saluto a tutti i lettori.

Ps: farà seguito tra qualche giorno la spiegazione puntuale su ogni intervento, di modo che sia a tutti chiara la gravità di quanto sopra proposto.

Ing. Mauro Rognoli

candidato indipendente alle px comunali nella lista “Senigallia cambia, cambia Senigallia -AVS.