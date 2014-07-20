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Ricognizione Erap ad Osimo

Il presidente Fagioli, che era stato anche a Senigallia, prosegue il suo tour in Regione

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Via Oriolo a Osimo

Prosegue la ricognizione di Tommaso Fagioli, Presidente di Erap Marche sul territorio per confrontarsi con i sindaci circa le necessità di edilizia residenziale pubblica dei vari comuni della Regione.

Nel Comune di Osimo, in loc. Osimo Stazione, in via Garibaldi è previsto l’acquisto di n.29 unità immobiliari da utilizzare per l’edilizia residenziale pubblica. Entro il mese di giugno sarà stipulato il preliminare di compravendita e poi, entro 12 mesi dalla stipula, la ditta affidataria dovrà eseguire i lavori di completamento degli alloggi presumibilmente, entro l’estate 2027 e consegnati entro dicembre dello stesso anno. L’impegno finanziario complessivo è pari a € 5.496.086,41.
Per la sindaca Michela Glorio: “E’ stato un piacere ricevere il nuovo presidente di Erap Marche e gli ho fatto i migliori auguri di buon lavoro. Avremo tante cose da gestire su Osimo. Questo incontro di stamattina è stata occasione anche per fare un riepilogo dei progetti in corso sulla nostra città, per farli andare avanti e, se possibile, cercare di migliorare la situazione esistente perché la questione abitativa è molto sentita e di non facile risoluzione. Sono certa che lavoreremo bene, con spirito costruttivo e collaborativo”.

Per il Presidente Fagioli: “L’emergenza abitativa riguarda prevalentemente i comuni costieri ma anche nell’area collinare, soprattutto in comuni di riferimento per l’area come è Osimo, vi sono esigenze abitative da soddisfare. Questa consiliatura intende dialogare proficuamente con i sindaci, recepire le esigenze e individuare le risorse e le opportunità per assecondare tali necessità. Ad Osimo ho trovato grande disponibilità e ci rivedremo nei prossimi mesi”.
All’incontro ha partecipato anche la vicesindaca di Osimo Paola Andreoni, Assessore con Delega alle Politiche Sociali

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Venerdì 8 maggio, 2026 
alle ore 9:48
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