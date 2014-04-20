Assemblea precongressuale della Uil a Senigallia Venerdì 20 febbraio

137 Letture Cronaca

“Sfruttamento degli invisibili: il volto nascosto del caporalato e del lavoro nero”, la voce della UIL

tra comunità e cambiamento.

E’ il tema dell’assemblea precongressuale in programma per venerdi 20 febbraio alle 16.00 al Teatro Portone in piazza della Vittoria 22 a Senigallia.

La proposta della UIL è quella di costruire un patto territoriale diffuso, attraverso una discussione locale in una visione regionale e prospettica. Dopo i saluti istituzionali seguiranno gli interventi del Segretario di zona Pasquale Bencivenga e di Maurizio Cionfrini della Segreteria Confederale. Interverranno rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni, concluderà la Segretaria della UIL Marche Claudia Mazzucchelli.

A coordinare i lavori sarà la giornalista Michela Gambelli. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Uil

Senigallia