Logo farmacieFarmacie di turno


Manocchi Dr.ssa Francesca
Adesso
Errore durante il parse dei dati!
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Evviva Casa - Agenzia immobiliare - Vendi prima. Vendi meglio

Assemblea precongressuale della Uil a Senigallia

Venerdì 20 febbraio

137 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia

“Sfruttamento degli invisibili: il volto nascosto del caporalato e del lavoro nero”, la voce della UIL
tra comunità e cambiamento.

E’ il tema dell’assemblea precongressuale in programma per venerdi 20 febbraio alle 16.00 al Teatro Portone in piazza della Vittoria 22 a Senigallia.

La proposta della UIL è quella di costruire un patto territoriale diffuso, attraverso una discussione locale in una visione regionale e prospettica. Dopo i saluti istituzionali seguiranno gli interventi del Segretario di zona Pasquale Bencivenga e di Maurizio Cionfrini della Segreteria Confederale. Interverranno rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni, concluderà la Segretaria della UIL Marche Claudia Mazzucchelli.

A coordinare i lavori sarà la giornalista Michela Gambelli. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Uil

Senigallia

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Giovedì 19 febbraio, 2026 
alle ore 9:31
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura