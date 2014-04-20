Assemblea precongressuale della Uil a Senigallia
Venerdì 20 febbraio
“Sfruttamento degli invisibili: il volto nascosto del caporalato e del lavoro nero”, la voce della UIL
tra comunità e cambiamento.
E’ il tema dell’assemblea precongressuale in programma per venerdi 20 febbraio alle 16.00 al Teatro Portone in piazza della Vittoria 22 a Senigallia.
La proposta della UIL è quella di costruire un patto territoriale diffuso, attraverso una discussione locale in una visione regionale e prospettica. Dopo i saluti istituzionali seguiranno gli interventi del Segretario di zona Pasquale Bencivenga e di Maurizio Cionfrini della Segreteria Confederale. Interverranno rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni, concluderà la Segretaria della UIL Marche Claudia Mazzucchelli.
A coordinare i lavori sarà la giornalista Michela Gambelli. La cittadinanza è invitata a partecipare.
Uil
Senigallia
