Il Verdicchio di Matelica conquista la BIT di Milano
"Espressione autentica di un territorio unico per conformazione geologica, clima e tradizione"
120 Letture0 commenti
Il Comune di Matelica è stato protagonista alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, all’interno dello stand della Regione Marche, portando al centro della scena internazionale il Verdicchio di Matelica, simbolo identitario di un territorio che affonda le proprie radici nella storia più antica delle Marche.Continua a leggere e commenta su Maceratanotizie.it
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!