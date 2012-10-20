Danza: Private Callas al Teatro La Fenice di Senigallia domenica 15 febbraio In scena Artemis Danza sulle coreografie di Monica Casadei

116 Letture Cultura e Spettacoli

“Private Callas” della Compagnia Artemis Danza di Monica Casadei è in scena al Teatro La Fenice di Senigallia domenica 15 febbraio, nuovo appuntamento della stagione proposta da Comune e AMAT con il contributo di Ministero della Cultura e Regione Marche.

L’indimenticabile diva Maria Callas, la ‘Voix du Siècle’ del ‘900 che ha portato in scena le più celebri eroine dell’opera contraddistinguendosi per presenza scenica, voce e carisma, viene celebrata in una creazione della coreografa ferrarese Monica Casadei che mette in luce i chiari e gli scuri di una vita segnata dal successo e dalla sofferenza.

Il tema dell’abbandono e della violenza, nel suo aspetto forse più subdolo ed invisibile, ritorna in questa creazione che mette a nudo il dramma privato di una diva, celato dietro il lusso della sua vita pubblica e la grandiosità delle eroine tormentate che interpretava sul palcoscenico.

Una coreografia corale per mettere in scena l’anima frammentata della “Divina”, che incessantemente ha lottato per la propria affermazione e per il ruolo della donna nella società. Un progetto che si aggancia alla tradizione del melodramma e riporta lo spirito ribelle della Callas in chiave contemporanea.

Ideazione, coreografia, scene, luci e costumi e costumi dello spettacolo sono firmate da Monica Casadei, sound design ed elaborazioni musicali di Fabio Fiandrini, la collaborazione sartoriale di Elena Nunziata.

In scena i danzatori Marek Brafa Misicoro, Monica Castorina, Arianna Cunsolo, Sally Demonte, Alfonso Donnarumma, Chiara Falzone, Sophie Ghamlouche, Sofia Gentiluomo, Enrico Luly, Mattia Molini, Christian Pellino.

“Private Callas” una coproduzione Artemis Danza e Fondazione Teatro Comunale di Ferrara con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna Assessorato alla Cultura e Paesaggio, Comune di Parma.

Ultimi due appuntamenti per il cartellone senigalliese di danza il 20 marzo con il Balletto di Siena in “Fellini, la dolce vita di Federico” e il 18 aprile con il tradizionale “Sotto a chi danza! Tracce di danza d’autore dalle Marche”, fuori abbonamento alla Rotonda.

Biglietteria e info Teatro La Fenice (tel. 071/7930842 negli orari di apertura e 335/1776042), biglietterie del circuito AMAT (tel. 071/2072439), vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio). Inizio ore 17.