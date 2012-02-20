Poker di Galli: esulta il Real Porto Senigallia in Coppa Marche a Piobbico Archiviata la dolcissima andata dei quarti di finale, ora testa di nuovo al campionato: venerdì 13 febbraio c'è il Loreto

Dolce, dolcissima. L’andata dei quarti di finale di Coppa Marche non poteva che essere più squisita. Il Real Porto Senigallia batte 4-0 il Piobbico e si aggiudica il primo dei due round valevole l’accesso alle semifinali della manifestazione.

Questo il verdetto del match andato in scena martedì sera, 10 febbraio, al Comunale di Urbania, valevole il recupero della gara originariamente fissata il 4 febbraio. A decidere praticamente tutto è stato Galli. Per ben quattro volte.

I portuensi partono forte. Fin dal fischio d’inizio. Passano 35 secondi e il primo squillo è di Mariotti. Dopo di che, sempre al primo minuto, a sbloccare il punteggio ci pensa Galli con un sinistro angolato da fuori area. Dopo l’1-0, il match scorre via in scioltezza. Polverari, ancora Galli, ancora Mariotti ci provano ripetutamente. Il Piobbico soffre e al 39’ concede un calcio di rigore. Trasformato da Galli e valevole il 2-0. Non c’è tempo di esultare che l’undici guidato dal tandem Cucchi-Bellagamba si rifà nuovamente sotto. Al 45’ Galli insacca con il destro e chiude la prima frazione sul 3-0. Nella ripresa i ritmi calano volontariamente. Il Real Porto gestisce, amministra e punisce quando ne ha l’occasione. Come al 64’, quando sempre Galli sfrutta un retropassaggio sbagliato e chiude i giochi sul 4-0.

I senigalliesi sono attesi dalla gara di ritorno fissata mercoledì 18 febbraio, al Bianchelli, alle ore 20,30. Con consapevolezza e attenzione. In palio, come sottolineato, c’è il ticket per le semifinali.

Quarti di finale Coppa Marche (a)

PIOBBICO-REAL PORTO SENIGALLIA 0-4

PIOBBICO: Mirandola, Rossi L., Parlani, Rossi A., Vandini, Bartolucci, De Sirena, Luzi, Aluigi A., Porru, Polselli. All. Scardacchi

REAL PORTO SENIGALLIA: Bartoletti, Maggio, Dione (72’ Pirani), Renani (61’ Marinelli), Maiolatesi, Simonetti (72’ Bottegoni), Florio, Mariotti, Galli (66’ Binetti), Polverari (72’ Cinotti), Fratoni. All. Cucchi e Bellagamba

Reti: 1’ Galli, 39’ Galli, 45’ Galli, 64’ Galli

Ma il tour de force del Real Porto Senigallia continua però tuffandosi di nuovo dentro al campionato. Arriva il Loreto, venerdì 13 febbraio, alle 21.30 al Bianchelli!

Bomber Francesco Cinotti traccia il punto e racconta che aria si respira in casa portuense: “Siamo in crescita, sia sotto il profilo tecnico sia mentale. Per continuare questo trend positivo avremo bisogno di molta più convinzione e cattiveria. La prossima gara è molto insidiosa, non dobbiamo sottovalutare l’avversario, che con le squadre di vertice ha fatto sempre buone prestazioni”.