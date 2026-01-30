Logo farmacieFarmacie di turno


Landi Parere Dr.ssa Loretta
Adesso
Errore durante il parse dei dati!
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Moov e Assicurazioni Generali - Noleggio auto a lungo termine

Nuova misura di sostegno al credito per le PMI delle Marche

Avviata Sezione speciale Marche: dotazione di 7 milioni di euro

202 Letture
commenti
Economia
Ascolta la notizia
Presentazione nuove misure di sostegno alle imprese delle Marche

Una nuova misura di sostegno per favorire l’accesso al credito, investimenti e fabbisogno di liquidità.

Per le imprese delle Marche che richiedono la garanzia sui finanziamenti bancari è stata attivata, il 18 dicembre 2025, la Sezione Speciale Regione Marche con una dotazione finanziaria pari ad euro 7.000.000 destinata al sostegno di:

– operazioni finanziarie a fronte di investimento, per euro 4.500.000;
– operazioni finanziarie a fronte di capitale circolante, per euro 2.500.000.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura