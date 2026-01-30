Nuova misura di sostegno al credito per le PMI delle Marche
Avviata Sezione speciale Marche: dotazione di 7 milioni di euro
Una nuova misura di sostegno per favorire l’accesso al credito, investimenti e fabbisogno di liquidità.
Per le imprese delle Marche che richiedono la garanzia sui finanziamenti bancari è stata attivata, il 18 dicembre 2025, la Sezione Speciale Regione Marche con una dotazione finanziaria pari ad euro 7.000.000 destinata al sostegno di:
– operazioni finanziarie a fronte di investimento, per euro 4.500.000;
– operazioni finanziarie a fronte di capitale circolante, per euro 2.500.000.
