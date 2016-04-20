SLA, dalla Regione Marche 1,3 milioni di euro per i caregiver familiari
L'assessore Calcinaro: "Con queste risorse assicuriamo un impegno concreto e continuativo a favore delle famiglie"
1 milione e 300 mila euro per il 2026 a sostegno delle famiglie che assistono persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). La misura, approvata dalla Giunta regionale, è rivolta ai caregiver familiari, figure centrali dell’assistenza domiciliare alle persone con gravi disabilità.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
