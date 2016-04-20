Convocata una nuova seduta del Consiglio regionale
Si riunirà mercoledì 18 febbraio
157 Letture0 commenti
Seduta del Consiglio regionale convocata per mercoledì 18 febbraio, a partire dalle ore 10. All’ordine del giorno l’esame delle due proposte di riforma statutaria relative alla rappresentanza di genere e al linguaggio inclusivo (Prima votazione).Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
