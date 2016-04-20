Logo farmacieFarmacie di turno


Convocata una nuova seduta del Consiglio regionale

Si riunirà mercoledì 18 febbraio

Politica
Palazzo Regione Marche

Seduta del Consiglio regionale convocata per mercoledì 18 febbraio, a partire dalle ore 10. All’ordine del giorno l’esame delle due proposte di riforma statutaria relative alla rappresentanza di genere e al linguaggio inclusivo (Prima votazione).

Regione Marche
Pubblicato Domenica 15 febbraio, 2026 
alle ore 4:00
