Logo farmacieFarmacie di turno


Comunale 2 Cesanella
Adesso
Errore durante il parse dei dati!
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
BCC Ostra e Morro d\'Alba - Albanostra - Assistenza spese sanitarie

Pubblicato l’avviso per il Servizio Civile Regionale

Disponibili 392 posti; per presentare le domande c'è tempo fino al 27 febbraio

130 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
servizi sociali, rete, volontariato, associazionismo

La Regione Marche dà il via libera alla selezione di 392 operatori volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Regionale relativi all’annualità 2025. L’iniziativa si colloca nell’ambito della programmazione PR FSE+ 2021/2027 – Asse Giovani, con l’obiettivo di favorire l’inserimento occupazionale e la cittadinanza attiva dei giovani marchigiani.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Regione Marche
Regione Marche
Pubblicato Domenica 8 febbraio, 2026 
alle ore 2:00
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura