Pubblicato l’avviso per il Servizio Civile Regionale
Disponibili 392 posti; per presentare le domande c'è tempo fino al 27 febbraio
130 Letture0 commenti
La Regione Marche dà il via libera alla selezione di 392 operatori volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Regionale relativi all’annualità 2025. L’iniziativa si colloca nell’ambito della programmazione PR FSE+ 2021/2027 – Asse Giovani, con l’obiettivo di favorire l’inserimento occupazionale e la cittadinanza attiva dei giovani marchigiani.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
