Vendita Api Falconara: “Preoccupa titubanza del governo su esercizio della golden power”
Il consigliere PD Marche Mastrovincenzo: "Necessario garantire livello occupazionali, operazioni bonifica, tutele ambientali"
146 Letture0 commenti
“Auspico che la Regione Marche eserciti tutte le pressioni del caso affinché, nell’ambito del perfezionamento del processo di vendita della raffineria Api di Falconara alla compagnia petrolifera azera Socar, il governo eserciti la golden power.
L’obiettivo è stabilire tutte le prescrizioni necessarie a garantire i livelli occupazionali, il corretto svolgimento delle operazioni di bonifica e le tutele ambientali.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!