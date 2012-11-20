Logo farmacieFarmacie di turno


Motus protagonisti a Montemarciano nel week-end di Tok Tok

Doppio appuntamento nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 febbraio

Cultura e Spettacoli
Motus

Un fine settimana all’insegna del grande teatro e della formazione a Montemarciano con TOK TOK – Bussare alle Marche, il progetto che apre ai giovani under 35 le porte dei mestieri dello spettacolo dal vivo, intrecciando formazione, territorio e comunità. Ideato dalla compagnia Asini Bardasci di Filippo Paolasini, TOK TOK è finanziato dalla Regione Marche – Politiche giovanili e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, attraverso il FNPG 2023, e trova casa nel Comune di Montemarciano.

